Ale e Franz, è apparso con enorme chiarezza il cambiamento fisico di uno dei due componenti del duo comico, Ale. L’attore è visibilmente dimagrito: quali sono le ragioni?

Ale e Franz finalmente stanno per tornare: i due, a partire dal 9 dicembre, saranno protagonisti di una nuova serie di spettacoli che si svolgeranno a cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Da tantissimi anni ormai il duo comico è tra i più amati dal pubblico e ne è passato di tempo dal loro esordio, risalente alla fine degli anni ’90. Ovviamente, i due sono cambiati tantissimo nel corso degli anni, ma a colpire è stato soprattutto il cambiamento fisico occorso ad Ale, apparso visibilmente dimagrito: quali sono le ragioni di questa trasformazione?

Ale di Ale e Franz dimagrito: cosa è successo?

Alessandro Besentini, vero nome del comico Ale, è apparso molto dimagrito negli ultimi tempi, letteralmente trasformato. In molti hanno pensato a una qualche malattia, ma in realtà lo stesso Ale è intervenuto per smentire queste congetture, rassicurando tutti i fan sul suo stato di salute. La decisione di dimagrire è stata consapevole, frutto dei troppi chili accumulati e dei rischi che ciò avrebbe comportato per la sua salute.

Sono più di trenta i chili che Ale ha perso, cambiando completamente abitudini alimentari e unendo alla dieta anche una sana attività fisica. Non è chiaro quale dieta abbia seguito il comico, ma sicuramente ha funzionato e lo stesso attore ha ammesso di sentirsi molto bene, sia a livello fisico che emotivo, dopo la dieta cui si è sottoposto.

Nessuna malattia dunque, ma solo una dieta consapevole che ha causato l’incredibile cambiamento fisico di Ale, che ora dopo aver seguito con molta dedizione la dieta, si sente meglio che mai.

