Chi è la vera moglie di Maradona, Claudia Villafane oggi

Prima, durante e dopo il matrimonio con Claudia Villafane, la vita sentimentale di Diego Armando Maradona è stata a dir poco movimentata. Il successo che lo ha travolto lo ha spesso spinto in tentazione, dalla quale in numerose occasioni non si è tirato indietro.

Una sola donna può però definirsi il suo grande amore, Claudia Villafane, con la quale ha condiviso 20 anni della sua vita. I due sono stati insieme dal 1984 al 2004. Con lei ha vissuto l’apice del mito e la dolorosa caduta. Svariate, però, le relazioni extraconiugali, che hanno portato alla nascita di Diego e Jana, nel 1986 e nel 1996. Dopo il matrimonio, poi, il Diez ha iniziato una relazione con la giovane Veronica Ojeda, dalla quale è nato Diego Fernando nel 2013.

Chi è Claudia Villafane

Nata il 22 gennaio del 1962 a Buenos Aires, Claudia Villafane. È un volto noto della televisione argentina, imprenditrice e produttrice. Sul piccolo schermo si è mostrata in varie declinazioni, dalle soap opera (nel 1999 ha partecipato a Muneca brava) a programmi di intrattenimento (ha vinto la prima edizione di MasterChef Celebrity Argentina).

Nel tempo ha gestito numerose attività legate a Maradona, soprattutto nel periodo trascorso a Napoli. Lei e Diego Maradona si sono conosciuti sul finire degli anni ’70, quando Claudia aveva soltanto 17 anni. I due si sono sposati nel 1989 con una cerimonia ricca di giornalisti, sportivi e personaggi dello spettacolo.

Il loro matrimonio si è concluso con un doloroso divorzio nel 2004. Dalla loro unione sono nate le figlie Dalma Nerea e Giannina Dinorah. Un’unione tormentata, a tratti, considerando la scoperta dei tradimenti di Diego. Uno dei più rilevanti è di certo quello con Cristina Sinagra, che ha partorito Diego Armando Maradona Junior.

Il nuovo compagno di Claudia Villafane

Nel 2017 Claudia Villafane viene avvistata dai giornalisti per la prima volta con il suo compagno, Jorge Tafana, noto attore e uomo d’affari. Durante l’esperienza a Masterchef Argentina, Villafane ha svelato un retroscena sulla sua relazione.

Le hanno infatti chiesto cosa ne pensasse il suo partner di questa apparizione televisiva: “Non lo consulto perché non viviamo insieme. Ognuno ha la sua vita”. Maradona l’ha poi accusata d’avergli sottratto, insieme a Tafane, ben 9 milioni di dollari. Accuse prontamente respinte dalla donna.

