Maradona, non solo Giannina quanti figli ha e chi sono

Quanti figli ha Diego Armando Maradona: chi sono gli eredi del Pibe de oro scomparso all’età di 60 anni

Diego Armando Maradona, oltre a lasciare in eredità i colpi da fenomeno regalati al mondo intero durante tutta la sua carriera da calciatore, lascia anche i suoi veri eredi: cinque figli nati da diverse relazioni. Ecco tutti i figli del Pibe de oro.

Maradona: quanti figli ha e chi sono

Ufficialmente sono cinque i figli di Diego Armando Maradona: Dalma Nerea e Giannina Dinorah nate dal matrimonio con Claudia Villafane; Diego Armando Maradona Junior, avuto in segutio alla relazione con Cristiana Sinagra; Jana, nata dalla relazione con Valeria Sabalain e Diego Fernando, avuto con Veronica Ojeda.

La prima figlia femmina di Maradona è Dalma Nerea, nata a Buenos Aires nel 1987, all’epoca in cui Diego militava nel Napoli e nello stesso anno in cui regalò agli azzurri il primo scudetto della loro storia. Due anni più tardi, sempre nella capitale argentina, nacque Giannina Dinorah che all’età di 19 anni ha sposato il calciatore argentino Sergio Aguero, dal quale ha avuto un figlio, Benjamin Aguero. Sia Dalma che Giannina sono figlie di Claudia Villafane, sposata con Maradona dal 1989 al 2004.

Diego Jr, Jana e Diego Fernando

Prima di Claudia e Giannina, però, nacque Diego Armando Maradona Junior dalla relazione avuta con Cristiana Sinagra. Per anni il Pibe de Oro ha negato di riconoscere Diego jr come suo figlio, ma in seguito a una lunga battaglia legale, terminata nel 2007, ha deciso finalmente di riconoscerlo.

Gli altri due figli di Maradona sono nati da relazioni diverse: nel 1996 è venuta al mondo Jana, figlia di Valeria Sabalain; nel 2013, invece, è nato Diego Fernando, figlio di Veronica Ojeda. Dopo la morte del Pibe de Oro, avvenuta nel novembre del 2020, diverse persone si sono fatte avanti, anche attraverso azioni legali, sostenendo di essere suoi figli biologici. In alcuni casi è stata chiesta anche la riesumazione della salma dell’ex giocatore per procedere al test del DNA e accertare la sua paternità.

