Il 25 novembre 2020 è morto Diego Armando Maradona. Una notizia che ha sconvolto il mondo dello sport. Le lacrime dei suoi tifosi si sono mescolate però alle grida legate alla diatriba del suo patrimonio.

A quanto ammonta l’eredità di Maradona? Cosa resta del suo “tesoro” che sembrava in gran parte sperperato? Ecco quali sono gli eredi universali riconosciuti in tribunale.

LEGGI: Maradona causa morte nel mistero: ecco come è morto Diego

Il patrimonio di Maradona

L’eredità emotiva e sentimentale di Diego Armando Maradona non può essere trasposta in numeri. Tante le storie legate al suo nome, divenuto leggenda. Differente il discorso per le cose materiali, dai conti in banca alle proprietà, fino agli oggetti d’uso quotidiano. Tutto è stato elencato dai legali, così da procedere alla divisione tra i riconosciuti eredi, che sono in totale cinque.

LEGGI: Chi è la vera moglie di Maradona, Claudia Villafane oggi

Il plico portato in tribunale conteneva al suo interno ogni sorta di possedimento, dalle auto di lusso alle case, fino agli appartamenti. Spazio però anche per oggetti personali:

caffettiera

massaggiatore per il collo e spalle

umidificatore per sigari

set di stoviglie

televisori

scacchi

guantoni da boxe

palloni

maglie di calcio

due BMW

pickup Mercedes

lettera di Fidel Castro

Parte di tutto questo è stato già posto all’asta, altro invece, avendo valore affettivo, è stato conservato anche nella speranza di realizzare un museo dedicato alla memoria di Maradona.

LEGGI: Maradona, non solo Giannina quanti figli ha e chi sono

Gli eredi di Maradona

Il tribunale si è espresso sui cinque eredi riconosciuti di Diego Armando Maradona, ai quali andrà la sua eredità. Vi sono ovviamente le figlie Dalma e Giannina, nate dal matrimonio con Claudia Villafane. Insieme a loro c’è Diego Junior, nato da una relazione con Cristiana Sinagra ai tempi di Napoli. Riconosciuta anche Jana, figlia di Valeria Sabalain, così come il piccolo Diego Fernando, frutto dell’ultima relazione del Pibe, quella con Veronica Ojeda.

FILM: Maradona storia mai raccontata: tutti i film su Diego senza censure

Ad oggi, però, sono impegnati in una battaglia per il riconoscimento ben tre presunti figli: Santiago Lara, Magalì Gil (che pare esclusa dal test del DNA) ed Eugenia Laprovittola. Un’indagine minuziosa ha permesso di ricostruire il patrimonio di Maradona. La cifra si aggirerebbe intorno ai 500 milioni di dollari. Ricco il faldone che si ritrova dinanzi Sebastian Baglietto, nominato amministratore del patrimonio in attesa di conoscere l’elenco preciso degli eredi riconosciuti, che sarà ufficializzato al termine dei contenziosi legali in atto.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI