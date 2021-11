Quinto live per X Factor 2021. Due eliminati nel quinto live del programma televisivo musicale in onda su Sky. Scopriamo chi è uscito

Quinta puntata di X Factor 2021 in diretta dal Teatro Repower di Assago. La sfida si avvicina alle fasi finali. Due eliminati in altrettante manche, portando al gruppo di 5 semifinalisti di questa edizione del talent. Nella prima manche spazio ai nuovi inediti e i due meno votati sono andati al ballottaggio con l’eliminazione decisa dalla giuria. Nella seconda manche i concorrenti hanno interpretato le cover, ballottaggio di altri due nomi e altra eliminazione.

Le Endrigo eliminati da X Factor 2021

La manche è stata inaugurata da FELLOW con “Non farmi andare”. Hell Raton ha evidenziato la crescita del ragazzo, Manuel Agnelli la naturalezza nell’esibizione. LeEndrigo hanno invece proposto “PANICO” trovando il plauso di Emma Marrone. Spazio poi a BALTIMORA (Edoardo Spinsante) che ha presentato il brano che ha poi ispirato il suo nome d’arte. Manuel lo ha trovato a fuoco, Emma invece spera di collaborare con lui.

Erio ha presentato “Fegato” e ha raccolto i complimenti di Mika ed Hell Raton. Nika Paris ha invece proposto “No Limit” ottenendo un grande riscontro dalla giuria. gIANMARIA ha cantato “Senza saliva”, apprezzata Manuel Agnelli, meno da Mika. Hanno chiuso la prima manche i Bengala Fire con “Amaro Mio”, “come vivere una storia a capitoli” per Hell Raton.

Al ballottaggio sono andati FELLOW e Le Endrigo. La giuria ha scelto il giovane artista e ha eliminato il gruppo della squadra di Emma Marrone. Primi eliminati della serata sono Le Endrigo.

Seconda manche: eliminata Nika Paris

La seconda manche è intitolata “Generazione Z” e le esibizioni hanno visto la partecipazione della “Synth Orchestra” su brani iconici delle varie generazioni. Il primo ad esibirsi è stato BALTIMORA con “Stay” di LAROI e Justin Bieber, poi è stato il turno dei Bengala Fire con “Girls & Boys” dei Blur con il frontman del gruppo esaltato da Mika. gIANMARIA ha omaggiato “Rimmel” di Francesco De Gregori trovando l’approvazione di tutta la giuria.

Nika Paris ha scelto con Mika “Don’t Start Now” di Dua Lipa, criticata da Manuel Agnelli ma che ha convinto Emma. Quinto concorrente è stato Erio con l’intensa “Bird Guhl” di Antony and the Johnsons e che è stata apprezzata da tutta la giuria per il feeling con l’orchestra. Ha chiuso la manche FELLOW con “The Scientist” dei Coldplay, ottenendo il consenso dei giudici.

I meno votati sono stati Nika Paris e BALTIMORA che vanno così al ballottaggio. Ad essere eliminata è Nika Paris. FELLOW, gIANMARIA, Erio, Bengala Fire e BALTIMORA approdano in semifinale.

