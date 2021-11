The Voice Senior 2021: come funziona, regolamento

The Voice Senior 2021, come funziona il talent show musicale di Rai1: tutto sul regolamento della competizione.

È tutto pronto per il ritorno di The Voice Senior. Da stasera, venerdì 26 novembre, inizierà la seconda stagione del talent show musicale dedicato ai talenti over 60, condotto da Antonella Clerici e in onda per otto puntate, ogni venerdì sera. Vediamo come funziona il regolamento.

The Voice Senior 2021: il regolamento

Molte le novità di questa seconda stagione di The Voice Senior. Intanto cambia il numero di puntate, che passa dalle cinque della prima edizione alle otto di questa. Ad aumentare è il numero delle Blind Auditions, che si svolgeranno in ben sei puntate e non in tre come l’anno scorso. Questa fase vede i concorrenti esibirsi con i giudici girati di spalle e dovranno convincere con la loro voce i coach a girarsi. Se si gira un solo giudice, quel concorrente entrerà nella sua squadra, Se invece si volteranno più giudici, sarà il concorrente a scegliere in quale squadra entrare, naturalmente scegliendo tra i coach che si sono girati.

Le Blind Auditions servono quindi a selezionare le squadre: ogni coach può selezionare un numero di concorrenti, ma alla fine dovrà fare una scrematura, portandone solo sei alla fase successiva, quella del Knock Out. Qui, i 24 semifinalisti si sfideranno per accedere alla finale: i coach decideranno chi andrà avanti e tre concorrenti per squadra accederanno alla fine, prevista per venerdì 21 gennaio. Dunque verrà eliminato un concorrente per squadra in ogni puntata, fino all’atto conclusivo.

Durante la finale, sarà il pubblico a decidere chi vincerà la seconda edizione di The Voice Senior, dando al concorrente trionfante la possibilità di incidere un vinile contenente le canzoni cantate durante lo show con la Universal. Manca pochissimo ormai, e finalmente vedremo la nuova edizione di The Voice Senior.

