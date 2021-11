Tanti i nuovi personaggi di Gomorra 5. Molti di questi sono ispirati vagamente a criminali realmente esistiti. Scopriamo dunque chi è ‘O Munaciello nella realtà.

Un personaggio infido e pronto a fare unicamente i propri interessi. L’ultima stagione di Gomorra ha presentato Federico Maccauro, detto ‘O Munaciello, interpretato da Carmine Paternoster, che avrà di certo un ruolo importante nei prossimi episodi. È un personaggio del tutto inventato o è ispirato a qualcuno?

Genny Savastano e ‘O Munaciello

‘O Munaciello si è rivelato essere un personaggio chiave degli episodi 3 e 4 di Gomorra 5. Un capopiazza a dir poco ambizioso, che si schiera con i Levante nella lotta per Secondigliano. Spera di riuscire a migliorare la propria posizione, legandosi alla famiglia criminale attraverso un fidanzamento ufficiale.

Gennaro Savastano fa però la propria mossa e riesce a portarlo dalla sua parte. Sarà fondamentale il suo aiuto per sgominare i Levante una volta per tutte. Un uomo spietato, che ha sempre subito per tutta la vita e ora intende diventare qualcuno. C’è da aspettarsi di tutto da chi riesce a cambiare sponda così facilmente.

Chi è ‘O Munaciello nella realtà

In Gomorra 5 ‘O Munaciello ci viene presentato come un ambizioso capopiazza di Secondigliano. Piccolo e taciturno, sa bene quando fare la propria mossa a seconda del vento che tira. Intende prendere tutto ciò che può e farsi una posizione di prestigio nel mondo della criminalità napoletana, facendosi largo a colpi di pistola.

Spietato come pochi, racchiude l’essenza del “nuovo mondo” paventato da Gennaro Savastano. Non è più il tempo del rispetto, delle parole date, dei valori. Occorre unicamente pensare al potere. Ciò che conta è il proprio interesse e tutti gli altri sono potenziali nemici.

In lui si racchiude ogni stereotipo della bassa manovalanza criminale. La disperazione di chi non ha nulla da perdere, la spietatezza degli ultimi e la voglia di potere per ottenere finalmente un po’ di rispetto, seppur attraverso la paura. Non vi è dunque un criminale realmente esistito alla base di questo personaggio.

‘O Munaciello cosa significa

Il suo soprannome, ‘O Munaciello, deriva da una figura leggendaria tipica del folcrore napoletano. Vuol dire letteralmente piccolo monaco. Può essere uno spirito tanto benefico quanto dispettoso. Spesso rappresentato come un ragazzino deforme o una persona di bassa statura.

La tradizione vuole che si palesi in vari modi. Può lasciare denaro in alcuni nascondigli della casa. Può anche fare degli scherzi innocui, così da suggerire numeri da giocare al lotto. Al tempo stesso però, può nascondere oggetti o romperne. ll grande terrore dei più superstiziosi risiede nell’idea di poterlo ritrovare ai piedi del letto, o magari intendo a soffiare nelle orecchie di chi dorme.