Christian De Sica, chi è la moglie Silvia Verdone sorella di Carlo

Christian De Sica, chi è la moglie del noto attore, Silvia Verdone, sorella di un altro famosissimo attore come Carlo Verdone.

Sorella di Carlo Verdone, moglie di Christian De Sica. Silvia Verdone è circondata da alcuni dei più grandi attori romani. Vediamo dunque chi è e i dettagli della sua storia con Christian De Sica.

Chi è Silvia Verdone, la moglie di Christian De Sica

Silvia Verdone nasce a Roma il 25 febbraio 1958. Figlia di uno storico del cinema, sorella del mitico Carlo e di Luca, regista anche lui, ovviamente la sua carriera non poteva che puntare verso il cinema. Prima, però, sulla fine degli anni ’70 per la donna c’è una breve esperienza in televisione, come signorina buonasera per Rete3, nuovo canale appena nato della Rai.

Dopo il matrimonio con Christian De sica, avvenuto nel 1980, decide di dedicarsi maggiormente alla famiglia, per tornare alla vita lavorativo solo negli anni 2000, quando intraprende la carriera da produttrice, occupandosi dei film diretti dal marito 3 e Simpatici e antipatici, e dello spettacolo teatrale Parlami di me.

Silvia Verdone, la storia con Christian De Sica

I due si sono conosciuti da adolescenti, Silvia aveva appena 14 anni e Christian era compagno di classe di Carlo Verdone. I due si sono sposati nel 1980 e il loro matrimonio è rimasto saldissimo, dando alla luca anche due figli: Brando, che ha seguito la strada dei genitori occupandosi di cinema, e Maria Rosa, che ha deciso di dedicarsi al mondo della moda.

L’amore tra i due è ancora vivo e molto solido, l’attore ha dichiarato di aver conosciuta la sua futura moglie in un periodo difficile, poco dopo la morte del padre, e in un momento di ristrettezze economici. Il sostegno di Silvia è stato molto importante e i due hanno rinforzato il proprio rapporto, che ancora oggi è molto profondo.

