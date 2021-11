Christian De Sica patrimonio: quanto guadagna l’attore

Christian De Sica, quanto guadagna il noto attore romano? Scopriamo il patrimonio che ha accumulato durante la sua carriera.

Christian De Sica è, senza ombra di dubbio, uno dei volti storici del cinema italiano. Figlio del grandissimo Vittorio De Sica, uno dei più grandi attori italiani di sempre, anche Christian ha saputo ritagliarsi il proprio posto nella storia del cinema, principalmente come attore comico, ma con tantissimi ruoli che lo hanno consacrato come artista a tutto tondo. Una carriera lunghissima, che si articola in tantissimi film di successi, come i famosissimi cinepanettoni, appuntamento fisso natalizio per tantissimi anni. Scopriamo quindi i guadagni dell’attore e nella sua carriera.

LEGGI ANCHE: Christian De Sica, chi è la moglie Silvia Verdone

Christian De Sica, il patrimonio

La situazione economica di Christian De Sica è stata sempre un tema molto delicato riguardo l’attore. Si è parlato molto dell’eredità di suo padre Vittorio, secondo molte indiscrezioni dilapidato col gioco d’azzardo. Un vizio che lo ha costretto a lasciare la famiglia in difficoltà economiche, come testimoniato anche dal figlio, che ha raccontato più volte di aver vissuto in ristrettezze finanziarie in giovinezza.

Poi, anche per Christian è arrivato il grande successo, con la carriera nel cinema che ha spiccato il volo dopo il primo cinepanettone della storia, Vacanze di Natale, nel 1984. Un filo che l’attore ha cavalcato e sfruttato all’inverosimile. Nella sua carriera, De Sica vanta circa 80 film, più diverse attività come doppiatore e nella televisione e nel teatro.

LEGGI ANCHE: Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 26 novembre: chi è uscito

Naturalmente, non possiamo stimare con esattezza il patrimonio e i guadagni dell’attore. Sappiamo che il suo compenso per le produzioni cinematografiche è di circa mezzo milione di euro e sappiamo che, a Striscia la notizia, ha guadagnato 30.000 euro a puntata.

Recentemente, si è diffusa anche la notizia che il patrimonio di De Sica ammonti a 180 milioni di euro, ma si tratta in realtà di una notizia falsa.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI