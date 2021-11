In Gomorra la vita sentimentale di Gennaro Savastano è alquanto turbolenta. Nella vita reale, invece, Salvatore Esposito vive una splendida storia d’amore. Ecco chi è la sua fidanzata.

Sapete chi è la fidanzata di Salvatore Esposito? Eccola e soprattutto vi raccontiamo di come si sono conosciuti. Tutto è nato sui social e da allora non si sono più lasciati.

LEGGI: Gomorra 5 episodi 3 e 4, cos’è successo: inizia la guerra con Ciro Di Marzio

Salvatore Esposito fidanzata

La fidanzata di Salvatore Esposito si chiama Paola Rossi. I due sono una coppia da svariati anni. Hanno iniziato a frequentarsi nel 2014. Al tempo l’attore stava ottenendo i primi riscontri di popolarità. Di tempo ne è passato e oggi è un attore di fama internazionale, che ha preso parte anche a produzioni americane.

Paola Rossi non fa l’attrice ma è coinvolta nel mondo dello spettacolo. Laureata in legge, come riporta il suo profilo Instagram, ha anche un master in Entertainment Law. Al momento non è un avvocato praticante e lavora come Screenwriters & Directors Agent presso la TT Agency, la stessa di cui fa parte anche il fidanzato.

LEGGI: Chi è Genny Savastano nella realtà: a chi è ispirato

Salvatore Esposito e Paola Rossi la storia

Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono conosciuti su Facebook. Il primo capitolo di una relazione decisamente al passo con i tempi. L’attore napoletano ha spiegato come lei lo avesse notato in un’intervista trasmessa da Sky, prima della serie. Aveva dunque deciso di scrivergli. In breve tempo lui ha capito che a interessarle era Salvatore e non Genny Savastano.

Una storia che ha dell’incredibile, dal momento che il primo incontro è avvenuto in Spagna, a Salamanca. Paola era lì per l’Erasmus mentre lui in vacanza. Dall’amicizia su Facebook alla scintilla quasi immediata nel vedersi di persona.

Una curiosità interessante è il fatto che lei pensasse inizialmente lui fosse sposato. Il motivo è da rintracciare nel fatto che al tempo, su Instagram, Salvatore Esposito pubblicasse molte foto con sua sorella e il fratellino che ha ben 24 anni in meno. Equivoci chiarito e ora i due sognano di creare una famiglia tutta loro.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI