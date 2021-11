Selvaggia Lucarelli chi è il fidanzato Lorenzo Biagiarelli: età e cosa fa

Selvaggia Lucarelli, chi è il suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli: quanti anni ha e cosa fa nella vita.

Selvaggia Lucarelli è sicuramente uno dei personaggi più noti nel dibattito pubblico italiano, una voce sempre pronta a dire la sua grazie soprattutto alla sua straordinaria notorietà sui social che nel mondo dello spettacolo. Ma cosa sappiamo della vita privata della donna? Sappiamo che è fidanzata con Lorenzo Biagiarelli, anche lui un personaggio famoso sia sui social che in televisione. Scopriamo tutto su di lui.

Chi è Lorenzo Biagiarelli

Lorenzo Biagiarelli nasce a Cremona nel 1990, ma cresce a Senigallia. Intrapreso il corso di laurea in storia dopo il liceo, decide di abbandonare gli studi per appassionarsi prima alla musica, poi alla cucina. È grazie a quest’ultima passione che diventa famoso, portando le sue ricette sul web col nome social chef.

Il suo successo sui social lo porta anche in televisione, dove Lorenzo entra a far parte del cast dei giurati di uno spinoff di Cortesie per gli ospiti, incentrato solo sui Bad and Breakfast, nel 2019. Intanto, scrive anche un romanzo culinario: Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare. Lorenzo diventa così un punto di riferimento nel mondo della cucina, diventando nel 2020 anche ospite fisso di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno.

Lorenzo Biagiarelli, la storia con Selvaggia Lucarelli

Lorenzo è Selvaggia, secondo i rumours, si sono conosciuti tramite i social e la loro prima uscita è stata a un ristorante giapponese per cena. Tra i due è scattato l’amore, nonostante la profonda differenza d’età: 31 anni lui, mentre lei ne ha 47.

Ad accomunarli è la passione per la cucina, la coppia ama fare dei viaggi a tema culinario, unendo così le passioni per il viaggio e per la cucina. Entrambi sono molto attivi sui social e offrono ai loro followers molti scorci della loro vita quotidiana.

