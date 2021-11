Alessandro Siani, chi è la misteriosa moglie che rimane costantemente lontana dai riflettori? Scopriamo tutti i dettagli.

Tutti conosciamo benissimo Alessandro Siani, uno dei grandi volti della comicità italiana. Oggi, l’attore napoletano è protagonista a Striscia la notizia, dove veste i panni del conduttore, ma lo abbiamo visto tantissime volte in televisione, al cinema e anche in numerosi spettacoli teatrali. La carriera di Siani è lunga e ricca di successi e uno dei segreti è proprio il sostegno di sua moglie, una figura a dir poco misteriosa nella vita del noto attore. Scopriamo cosa sappiamo di lei.

Alessandro Siani, chi è la moglie

Sappiamo veramente poco sull’identità della moglie di Alessandro Siani. Dire che la donna tiene alla sua privacy è un eufemismo: nonostante la notorietà del marito, la donna si tiene costantemente lontana dai riflettori, non facendo comunque mai mancare il proprio sostegno al suo compagno nella vita.

I due si conoscono da tantissimo tempo, prima che arrivasse il successo per Siani. Il matrimonio risale al 2008, è stato celebrato nel quartiere di Napoli di Fuorigrotta. Sappiamo anche che, dal loro amore, sono nati due figli, ma intorno alla famiglia Siani è mantenuto il più assoluto riserbo, basti pensare che, al di là di alcune foto fatte dai paparazzi in condizioni abbastanza precarie, la donna non è mai apparsa nel web.

Insomma, la coppia è molto riservata e riesce a mantenere intatta la loro privacy e questa segretezza aumenta il fascino e il mistero relativo alla moglie di Alessandro Siani. Per sapere qualcosa in più sulla donna, la speranza è che l’attuale conduttore di Striscia la Notizia si faccia scappare qualche dettaglio, magari qualche aneddoto o qualche curiosità. Fino a quel momento, però, l’identità della moglie di Alessandro Siani rimane un mister gelosamente custodito.

