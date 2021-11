Chi ha vinto Tu si que vales 2021: cos’è successo nella finale

Ultima puntata per Tu si que vales 2021: la finale è stata trasmessa in diretta. Scopriamo chi ha vinto l’edizione di quest’anno

Il Talent Show di Canale 5 è giunto alla sua conclusione: il pubblico, nella puntata finale di Tu si que vales, ha eletto il vincitore, che si aggiudica 100.000 euro in gettoni d’oro. Vediamo com’è andata la finale e chi ha vinto lo show.

Finale Tu si que vales, cos’è successo

Sono 16 i finalisti che si presentano all’appuntamento finale. Questi si esibiranno in quattro manche, a rompere il ghiaccio è Samuele Zuccali con i suoi percorsi a ostacoli e la sua camminata sulla fune. Dopo di che, si esibiscono le Ladies Soprano col brano The Prayer, il ballerino e acrobata Alessandro Mosca e Kai Leclerc e Alexandra Buzas. Al termine della prima manche, è Alessandro Mosca il migliore dei quattro.

Nella seconda manche, si esibiscono, in ordine, i Solasta col loro numero acrobatico, poi Cristian Sabba che salta la corda sulle note di Ciao Mamma di Jovanotti, Lea Kyle che, con in sottofondo Pretty Woman, si cimenta in svariati cambi d’abito, e infine Neguin con la sua capoeira. Da questa seconda manche, il migliore è Cristian Sabba.

Si parte con la terza manche: Idanna Abignente esegue un numero di pole dance, poi Rob Lake con i suoi trucchi illusionistici, è il turno quindi del coreografo Sadeck e infine Gaggi, Manuel e Francesco omaggiano La Casa di Carta. A vincere è Sadeck.

Nell’ultima manche vanno in scena il Duo Nouar, poi il mago Alessandro Paragiaghi che esegue un numero con le carte a Gerry Scotti. Quindi Gianfranco Sgura canta Yesterday dei Beatles e infine chiude la manche l’esibizione dei Drumatical theatre. Ad aggiudicarsi la manche è Alessandro Paragiaghi.

Finale Tu si que vales: chi vince

A questo punto, svelati i quattro vincitori delle manche, è il turno dell’assegnazione dei premi. Prima viene assegnato il premio Timvision di 30.000 euro a Mattia Villardita, il ragazzo che, vestito da Spiderman, cerca di regalare un sorriso ai bambini negli ospedali.

Poi, viene annunciato il vincitore dello show: con il 38% dei voti da casa, trionfa Sadeck, davanti ad Alessandro Paragiaghi, Cristian Sabba e Alessandro Mosca.

