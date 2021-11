Sadeck è il vincitore di Tu si que vales 2021. Grazie al corpo di ballo Geometrie Variable ha conquistato la vittoria finale. Scopriamo chi è il concorrente del talent

Ieri sera è andato in onda l’appuntamento finale con Tu si que vales. I 16 finalisti si sono sfidati, dividendosi in 4 manches che hanno sancito i 4 candidati alla vittoria. Il pubblico da casa poi, col televoto, hanno eletto Sadeck il vincitore di Tu si que vales, aggiudicandogli il ricco montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Scopriamo dunque chi è Sadeck.

LEGGI ANCHE: Chi ha vinto Ti si que vales 2021: cos’è successo nella finale

Chi è Sadeck

Sadeck Berrabah è un coreografo e ballerino francese. Si esibisce col suo gruppo, da lui creato: la Geodance-Geometrie Variable. Il tratto caratteristico del gruppo è quello di realizzare delle coreografie geometriche, dirette proprio da Sadeck che si occupa di ideare le coreografie e di dirigerle, seguendo e dettando ogni passo del suo corpo di ballo.

La prima esibizione di Sadeck è stata proprio quest’anno a Tu si que vales, quando aveva ballato poi con Giulia Stabile, raccogliendo un grande numero di consensi. L’artista francese ha catturato l’attenzione soprattutto di Maria De Filippi, che lo ha anche invitato ad Amici, per una lezione privata con l’allievo Dario.

LEGGI ANCHE: Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle

Sadeck: la coreografia della finale

Per la finale di Tu si que vales, Sadeck ha preparato una coreografia ispirata al volo degli uccelli, spiegando che ciò che lo ha colpito di questi animali è che, pur volando in stormi, riescono a mantenere la loro identità. La coreografia è stata compiuta dai 64 ballerini che compongono i Geometrie Variable, una coreografia che i membri della compagnia hanno dovuto imparare in appena tre giorni, come sottolineato da Belen Rodriguez al termine della performance.

Sadeck si aggiudica quindi la sua manche e, al voto finale, risulta il preferito del pubblico, portandosi così a casa la vittoria e il ricco montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI