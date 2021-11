Chi è uscito al Grande Fratello Vip 29 novembre: chi è in nomination

Tre ingressi nella Casa e un’eliminazione che crea scompiglio nella ventitreesima puntata del Grande Fratello VIP. Scopriamo chi è uscito e chi è in nomination

Scontri, emozioni, lacrime ed eliminazioni. Altra scoppiettante puntata del Grande Fratello VIP che accoglie tre nuovi ingressi, anche se i concorrenti in gara sono due. Ad entrare nella Casa ci sono Biagio D’Anelli e la coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis che saranno in gara come un unico concorrente. Il televoto di ieri sera 29 novembre doveva stabilire chi eliminare tra Soleil Sorge, Carmen Russo, Manila Nazzaro, Lulù Selassie e Clarissa Selassie.

Durante la diretta nuove effusioni tra Soleil e Alex Belli con quest’ultimo che scopre immagini equivoche della moglie in compagnia di un modello. Scontro tra Katia Ricciarelli e le principesse Selassie, mentre Soleil e Miriana non se le mandano a dire.

LEGGI: Chi è Biagio D’Anelli concorrente GF VIP: fidanzata, età

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

Il televoto a cinque ha decretato l’eliminazione di Clarissa Selassie. È lei la VIP che è uscita dalla casa del Grande Fratello. Questo il verdetto:

Clarissa 15%

Lulù 16%

Carmen 18%

Manila 20%

Soleil 31%

Attimi di tensione durante l’annuncio dell’eliminata. Le prime a salvarsi sono state Soleil e Carmen, seguite da Manila. A restare in bilico per ultime sono state proprio le due sorelle Clarissa e Lulù con quest’ultima che prima del verdetto si è chiusa in bagno ed è scoppiata a piangere. Richiamata da Alfonso Signorini, ha risposto con un drastico “Non me ne frega un ca**o” che ha portato poi alla sua nomination d’ufficio.

LEGGI ANCHE: Chi è Giacomo Urtis concorrente GF VIP: età e laurea

Chi è immune e chi è stato nominato

Per questa puntata le nomination riguardano tutti i concorrenti, tranne la coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli. Gli immuni per i concorrenti della casa sono Katia, Manuel e Manila. Anche le opinioniste hanno dato il loro voto: Adriana Volpe ha scelto di rendere immune Miriana, mentre Sonia Bruganelli ha scelto Davide Silvestri. Ecco chi è stato nominato nella puntata di ieri sera 29 novembre:

Gianmaria Antinolfi

Jessica Selassie

Lulù Selassie

Patrizia Pellegrino

Il televoto non prevede eliminazione ma deciderà chi salvare nella prossima puntata.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI