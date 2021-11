Gabriele Cirilli, chi è la moglie e la malattia superata grazie all’amore

Gabriele Cirilli, chi è la moglie, una figura fondamentale per l’attore che ha dovuto lottare con la malattia e l’ha superata grazie all’amore.

Da tantissimi anni ormai Gabriele Cirilli è uno dei volti simbolo della comicità in Italia: dai primi successi a Zelig alle sue straordinarie performances a Tale e Quale Show, il comico ha fatto ridere migliaia di persone, ma ha dovuto affrontare anche periodo molto bui nella sua vita. L’attore ha infatti lottato con una brutta depressione, da cui è riuscito a uscire solo grazie al supporto della moglie. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

LEGGI: Chi è Biagio D’Anelli concorrente GF VIP: fidanzata, età

Gabriele Cirilli: la malattia

Nella trasmissione Vieni da me, Gabriele Cirilli ha raccontato a Caterina Balivo di aver sofferto di una brutta depressione, causata dal suo lavoro. Non riusciva a ottenere dei ruoli e piano piano si è buttato giù, trascorrendo le giornate sul divano in preda alla depressione, mentre sua moglie provvedeva al sostegno della famiglia, sia a livello economico che emotivo.

L’attore ha raccontato di essere riuscito a superare questo momento e a trovare la forza per affermarsi nel suo lavoro solo grazie a questo sostegno da parte della moglie.

LEGGI ANCHE: Chi è Giacomo Urtis concorrente GF VIP: età e laurea

Gabriele Cirilli: la moglie

Ma chi è questa figura così importante nella vita dell’attore? Si chiama Maria De Luca, Cirilli aveva appena 18 anni all’epoca del fidanzamento. I due si sono conosciuti al liceo, nel 1984, e da lì non si sono mai più lasciati, sposandosi e dando alla luce Mattia nel 2001.

Maria è stata nella sua vita prima una farmacista, poi ha intrapreso la carriera da produttrice teatrale seguendo il marito a Milano. Adesso vivono i Brianza e sono felicissimi, hanno passato momenti molto difficili ma ne sono usciti insieme e più forti che mai. Cirilli ha ammesso di essere immensamente grato a sua moglie, la donna che lo ha salvato dalla malattia e, di fatto, ha lanciato la sua carriera.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI