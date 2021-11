La tronista Andrea Nicole ha scelto a sorpresa il suo corteggiatore dopo una notte trascorsa fuori dal programma. Ecco la reazione di Gianni e Tina e quando va in onda la scelta

Le anticipazioni di Uomini e Donne che trapelano dalla registrazione della puntata del 30 novembre hanno a dir poco del clamoroso. Dalle ultimissime dal trono classico sembrava più vicina alla scelta Roberta Ilaria Giusti. Invece a scegliere per prima è stata la tronista Andrea Nicole!

Andrea Nicole ha scelto Ciprian

Dopo un percorso emozionante e ricco di alti e bassi, Ciprian, corteggiatore che si era dichiarato innamorato della bella Andrea Nicole, non si era presentato in studio. Le ultimissime su Uomini e Donne parlano di un colpo di scena. Ad anticipare la scelta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram che svela anche i dettagli di una scelta insolita senza petali rossi nè sedie al centro dello studio. Un momento storico, tutt’altro che da tradizione per il trono classico, è stato infatti violato il regolamento del programma.

Ultimissime Uomini e Donne: come Andrea Nicole ha scelto Ciprian

Per svelare la scelta che ha stupito tutti bisogna fare un passo indietro. A raccontare tutto la stessa neo coppia che ad inizio della registrazione di oggi è entrata nello studio di Uomini e Donne insieme svelando anche dettagli privati.

Ieri sera Ciprian ha raggiunto Andrea Nicole senza avvertire la redazione del programma. I due hanno avuto un incontro privato violando il regolamento. Si sono chiariti, hanno parlato a lungo e trascorso la notte insieme. Si sono presentati in puntata per comunicare la decisione di uscire insieme da Uomini e Donne. Pesante la reazione di Gianni e Tina che hanno attaccato Andrea Nicole e Ciprian. I due opinionisti sostengono che la coppia si sia vista più volte privatamente. Maria De Filippi ha invece sottolineato che avrebbero dovuto avvisare.

Quando va in onda la scelta di Andrea Nicole

Facendo un calcolo a naso le puntate in onda di uomini e donne sono indietro di due settimane. Dando spazio anche al Trono Over è chiaro che prima di vedere la scelta di Andrea Nicole su Canale 5 trascorreranno almeno una ventina di giorni. Dunque a cosa diverse puntate di attesa!

