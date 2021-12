Chi è la presunta fidanzata di Armando Incarnato, spunta Janet nelle segnalazioni di Tina

Armando Incarnato, chi è la presunta fidanzata del cavaliere di Uomini e Donne? Scopriamo tutto a riguardo, tra la comparsa della misteriosa Janet e le segnalazioni di Tina.

Si fa sempre più intricata la situazione sentimentale di Armando Incarnato. Più volte si è parlato di una misteriosa fidanzata del cavaliere all’esterno del programma, ora però le segnalazioni si stanno facendo molto più insistenti e riportano tutte quante a Janet, la sua storica ex fidanzata. Vediamo tutti i dettagli a riguardo.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, chi è l’ex moglie di Armando Incarnato, la splendida mamma di sua figlia

Armando Incarnato: Janet è la sua fidanzata?

Si fanno sempre più insistenti le voci circa una relazione tra Armando e la sua storica ex fidanzata: Janet. La ragazza è finita ciclicamente al centro di queste voci e si è anche dovuta presentare in studio per smentirle, ma ora queste indiscrezioni tornano con forza e sempre più persone sono disposte a dargli seguito.

Molti utenti stanno lanciando le proprie segnalazioni, ammettendo che il cavaliere e Janet abbiano ancora una relazione, tenuta gelosamente segreta ovviamente a causa della partecipazione dell’imprenditore napoletano al programma.

LEGGI ANCHE: Chi è Ida Platano di Uomini e Donne | età | che lavoro fa

La replica di Tina Cipollari

Queste indiscrezioni hanno creato un putiferio anche in studio, proprio a causa di alcuni atteggiamenti di Armando, che in coppia con Gemma ha chiesto che Ida abbandoni la trasmissione, considerando la sua frequentazione assidua con Fabio. Una richiesta che ha scatenato l’ira di Tina Cipollari, che non le ha mandate a dire al napoletano, ricordando come lui stesso e altri partecipanti abbiano vissuto situazioni del genere senza mai essere invitati ad allenarsi. Inoltre, la bionda ha lanciato la frecciatina finale, ammettendo che tantissime persone segnalano che Armando stesso sia fidanzato fuori dallo studio. Una risposta che ha trovato l’appoggio anche di Gianni Sperti e del pubblico presente, visibilmente schierato contro Armando.

Ora, il cavaliere deve, ancora una volta, rispondere a queste accuse, vedremo se continuerà a smentire tutto quanto o se confermerà queste voci.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI