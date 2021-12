Da mesi si vocifera della love story tra Alvise Rigo e Tove Villfor. I due non smentiscono nè confermano ma spunta una foto tra il concorrente di Ballando e Alba Parietti

Alvise Rigo e Tove Villfor stanno insieme. È la convinzione di tutti i telespettatori di Ballando con le stelle che seguono assiduamente l’ex rugbista e la ballerina in pista. Un feeling che di ballo in ballo fino alla rumba è diventato sempre più intenso. Belli e giovani, 28 anni di età lui e 24 anni lei, fanno sognare gli italiani, felici di vedere nato sotto i riflettori. Che la fidanzata di Alvise Rigo sia Tove Villfor non è però stato mai confermato dai diretti interessati.

LEGGI: Alvise Rigo da piccolo: le immagini prima e dopo

Alvise Rigo e Tove stanno insieme? Il gesto di lui

Appena poche ore fa Alvise Rigo sul suo profilo Instagram ha pubblicato una diretta con Tove dove sono apparsi felici e sorridenti rispondendo alle domande dei fan per la ballerina di origini svedesi.

Le ultime notizie su Alvise Rigo e Tove Villfor, sulla presunta love story e per capire se stanno insieme, ci rivelano un dettaglio che non poteva sfuggire ad occhi particolarmente attenti.

Noi della redazione di contrataque guardando le storie postate su Instagram dai due abbiamo notato un bel gesto di Alvise per Tove: ha cucinato un piatto di pasta per lei! Per di più questa mattina erano insieme. Verso mezzogiorno è stata la stessa ballerina di Ballando con le Stelle a pubblicare una story divertente: l’ex rugbista attende di assaggiare un cannolo che hanno comprato insieme mentre lei si diverte a riprenderlo.

LEGGI: Alvise Rigo e Tove Villfor fidanzati? Il flirt a Ballando con le stelle

Alvise Rigo e Alba Parietti

Un altro elemento a favore della coppia Rigo Tove sono le ultime dichiarazioni rilasciate da Alba Parietti. Qualche giorno fa era stata paparazzata con il concorrente di Ballando con le Stelle, sono stati a cena fuori e si vociferava di un flirt in corso. A smentire una nascente love story la stessa Parietti che ironizzando sulla differenza di età “è troppo vecchio per me” a messo a tacere le indiscrezioni.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI