Uomini e Donne, chi è Bernarda, la donna che grazie a un particolare del proprio carattere ha saputo stregare il cavaliere Biagio: scopriamo tutto su di lei.

Uomini e Donne, chi è Bernarda

Sappiamo pochissimo sulla nuova dama di Uomini e Donne. Entrata da poco nel dating show di Canale 5, la donna è ancora tutta da scoprire, ma sappiamo che ha stregato il cavaliere Biagio, colpito da un dettaglio del suo carattere: la timidezza.

Biagio è uno dei cavalieri maggiormente al centro del dibattito nel salotto di Maria De Filippi. L’uomo ha cercato diverse volte di costruire un legame saldo all’interno del programma, senza mai riuscirsi però. Ci ha provato con Gemma Galgani, poi con Isabella Ricci e Sara Zilli: tutte storie che hanno lasciato strascichi di polemiche. Ora Biagio ci vuole riprovare con Bernarda: che sarà la volta buona?

Uomini e Donne: le anticipazioni

Scopriamo cosa possiamo vedere nelle prossime puntate del dating show. Scopriremo sicuramente qualche dettaglio in più sulla conoscenza tra Biagio e Bernarda, col cavaliere che potrebbe essere chiamato a raccontare come si sta svolgendo la loro frequentazione. Con l’occasione, potremo conoscere qualche dettaglio in più sulla donna e vedere se finalmente Biagio potrà trovare una donna con cui costruire un qualcosa di duraturo.

Il cavaliere infatti è stato spesso accusato di non avere alcuna intenzione di trovare una dama all’interno del programma, ma di essere a Uomini e Donne solo per mettersi in mostra e di “usare” così le donne con cui prova a intraprendere delle conoscenze. Il suo atteggiamento ha provocato l’ira di molte donne, tra cui appunto Sara Zilli, che ha avuto una conoscenza turbolenta col cavaliere partenopeo. Vedremo se con Bernarda le cose andranno diversamente.

