Braven è un film del 2018 con protagonista Jason Momoa. Una pellicola che mescola thriller e azione, ambientata in una cittadina tranquilla al confine con il Canada.

Jason Momoa è stato impegnato sul set di Braven dopo aver interpretato Aquaman nel tanto discusso Justice League. Nello stesso anno è poi giunto al cinema con il proprio stand alone DC. Ecco come finisce il film: Spoiler Alert.

Braven, trama e cast

In una piccola cittadina al confine con il Canada la vita scorre tranquilla. Joe Braven è un taglialegna che decide di trascorrere una giornata serena in compagnia di suo padre, malato. I due si mettono in viaggio verso la baita di proprietà, ignorando il fatto che dei trafficanti di droga vi abbiano nascosto una partita di droga.

Ecco il cast di Braven – Il coraggioso:

Jason Momoa: Joe Braven

Stephen Lang: Linden Braven

Garret Dillahunt: Kassen

Jill Wagner: Stephanie

Sasha Rossof: Charlotte Braven

Brendan Fletcher: Weston

Sala Baker: Gentry

Zahn McClarnon: Hallett

Steve O’Connell: Sceriffo Cal Osser

Come finisce Braven – Il coraggioso

Joe arriva alla baita con Linden e Charlotte. Qui trova la cocaina nascosta. Decide di nascondere in fretta Charlotte, per poi ritrovarsi circondato dai mercenari di Kassen. Weston viene rapidamente ucciso e Joe sa bene che deve armarsi. Non può chiamare aiuto a causa del segnale. Afferra però arco e frecce e, con l’aiuto di Linden, uccide alcuni mercenari.

Intende chiamare aiuto il prima possibile e così salta a bordo di un quad per migliorare la ricezione, andando verso l’alto. Charlotte è con lui, nascosta sotto una coperta. La fa scendere e le dice di raggiungere una zona con miglior segnale, così da chiamare sua madre. Sarà lei, poi, a contattare lo sceriffo.

Kessen scopre dove Charlotte è stata mandata e spedisce Ridley all’inseguimento. Linden, intanto, uccide Hellett ma viene poi ferito mortalmente da un altro mercenario, Essington. Ridley sembra ormai a un passo da Charlotte ma ecco piombare una freccia su di lui. Stephanie è giunta in suo soccorso ed è armata. Ne nasce uno scontro che la vede vittoriosa. Joe torna alla cabina, dove uccide Essington. Ridley non è morto ma è gravemente ferito. Ciò non gli impedisce di inseguire Stephanie, mentre Charlotte è al sicuro con lo sceriffo, che però viene ferito da Kassen, che scappa e in seguito ritrova la cocaina. Nello scontro finale Joe insegue l’uomo. Ne nasce una violenta lotta con coltello, fino a quando Braven non getta l’altro da un precipizio. Finalmente può riabbracciare Stephanie e Charlotte.

