Chi è Marta di Tutta Colpa di Freud: la interpreta la Gastini

Tutta Colpa di Freud, chi è l’attrice che interpreta Marta, la figlia di mezzo di Claudio Bisio: scopriamo tutto su Marta Gastini.

Sta andando in scena in queste settimane la serie tv di Tutta Colpa di Freud, remake del fortunato film di Paolo Genovese. Dopo la messa in onda su Amazon Prime Video, gli episodi vengono trasmessi ora anche in chiaro su Canale 5, così che tutti abbiano la possibilità di recuperare la serie con protagonista Claudio Bisio e le sue tre figlie. Tra queste Marta, la figlia di mezzo interpretata da Marta Gastini: scopriamo tutto su di lei.

Tutta Colpa di Freud, chi è Marta Gastini, l’attrice che interpreta Marta

Marta Gastini nasce il 2 ottobre 1989 ad Alessandria. Sin da piccola manifesta la propria passione per la recitazione, esordendo al cinema con il film Io & Marilyn di Leonardo Pieraccioni nel 2009. Dopo appena due anni, la Gastini sbarca ad Hollywood con un ruolo ne Il rito, diretto da Mikael Hafstrom, in cui ha condiviso il set con un mito del calibro di Anthony Hopkins. La sua carriera spicca letteralmente il volo da lì in poi e l’attrice è protagonista in diverse pellicole di successo come Bentornato Presidente che la rendono un volto molto popolare del cinema italiano.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Marta Gastini il 13 giugno 2018 è convolata a nozze con Daniele Belsito, celebrando il matrimonio nella spettacolare location del lago di Bracciano. Lo scorso marzo, la donna è anche diventata per la prima volta mamma, dando alla luce il piccolo Orlando.

In Tutta Colpa di Freud, la Gastini interpreta Marta, la figlia di mezzo di Francesco, interpretato da Claudio Bisio. Con l’aiuto e il consiglio delle sorelle, la donna cercherà di ritrovare l’amore dopo la deludente storia che ha avuto con un suo professore universitario.

