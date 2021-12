Chi è Nadia di Uomini e Donne Over: età e le foto da giovane

Nadia di Uomini e Donne, chi è la dama del trono over: scopriamo tutto quanto sulla donna e vediamo le sue foto da giovane.

C’è un volto nuovo nel trono over di Uomini e Donne: si tratta di Nadia, la nuova concorrente del dating show che all’età di 72 anni vuole ritrovare l’amore. Scopriamo tutto quanto quindi sulla nuova protagonista di Uomini e Donne.

Chi è Nadia di Uomini e Donne

Classe 1949, nativa di Bari, Nadia non è una new entry nel mondo dello spettacolo, ma sin da giovane ha avuto a che farci, lavorando come figurazione speciale per molti film italiani, soprattutto per il genere western. Nadia ha infatti sottolineato la sua emozione nel tornare negli studi televisivi che frequentava assiduamente da giovane.

La donna ha 72 anni e ha anche un figlio di 47 con cui ha un legame molto forte. Aspettando di conoscerla meglio, la donna ha colpito molto lo studio di Uomini e Donne per il suo portamento elegante, con Tina Cipollari che ha ammesso che Nadia sembra più giovane, paragonandola in tal senso a un’altra dama: Gemma Galgani, rispetto a cui, secondo l’opinionista, Nadia sembrerebbe più giovane.

Dal canto suo, Nadia ha ammesso di essere alla ricerca di un nuovo amore di guardare in un uomo il comportamento e le scarpe. La donna si è definita un’esteta, un’amante della bellezza, per cui cerca nella sua potenziale dolce metà eleganza e bellezza. Inoltre, l’eventuale nuovo amore che troverà deve amare anche suo figlio, una componente essenziale e fondamentale della vita di Nadia. Nella prima puntata, la dama si è detta colpita dal cavaliere Lapo, che però ha anche giudicato troppo giovane visto che ha 52 anni.

Nelle prossime puntate scopriremo sicuramente qualche dettaglio in più sulla vita di Nadia, sia sul suo carattere che sulle esperienze del passato.

