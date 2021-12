Chi ha vinto X Factor 2021: ribaltati tutti i pronostici

Vittoria a sorpresa nella finale di X Factor 2021. Scopriamo chi ha avuto la meglio tra gIANMARIA, Fellow, Baltimora e i Bengala Fire

Coldplay e Maneskin hanno reso indimenticabile la finale di X Factor 2021. I due gruppi sono stati gli ospiti d’eccezione dell’ultima puntata dell’edizione 2021 del talent show in onda su Sky. A contendersi la vittoria finale sono stati gIANMARIA, Fellow, Baltimora e i Bengala Fire. Tutti i giudici hanno avuto un concorrente ancora in gara, casualità che ha reso ancora più agguerrita la sfida. Scopriamo chi ha vinto X Factor 2021 ribaltando tutti i pronostici.

Chi ha vinto X Factor 2021

Ad aprire la serata sono stati i Maneskin che dopo il secondo posto conquistato nel 2017 sono tornati sul palco di X Factor per eseguire dal vivo la cover di Beggin. Successivamente è stato il momento della gara con la prima manche che ha visto i concorrenti alle prese con una cover in duetto con i propri giudici. Fellow si è esibito in “Underwater” con Mika, Baltimora ha scelto “Otherside” con Hell Raton alla batteria, mentre gIANMARIA ha cantato con Emma “La nostra relazione” di Vasco Rossi. Hanno chiuso la sfida i Bengala Fire e Manuel Agnelli con Without you dei The Cure. Ad essere eliminato è stato Fellow e che quindi conclude al quarto posto.

La seconda manche ha visto i concorrenti impegnati con i loro “cavalli di battaglia”. Bengala Fire, gIANMARIA e Baltimora hanno eseguito i loro best of scatenando l’entusiasmo del pubblico e dei giudici. A conquistare la finale sono stati Gianmaria e Baltimora, terzo posto per I Bengala Fire.

Nell’ultima manche spazio agli inediti: Gianmaria ha cantato “I suicidi”, mentre Baltimora la canzone “Altro”. A vincere X Factor 2021 è a sorpresa Baltimora che batte Gianmaria, favorito nei pronostici. Per Hell Raton si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta lo scorso anno con Casadilego.

