Ermal Meta, chi è la fidanzata, Chiara Sturdà: scopriamo tutto quanto su di lei e sul suo lavoro nel mondo del calcio.

Si chiama Chiara Sturdà la dolce metà del cantante Ermal Meta, il suo nuovo amore dopo un fidanzamento di ben 9 anni con la deejay radiofonica Silvia Notargiacomo. I due si sono conosciuti prima del lockdown e hanno ufficializzato la loro relazione nel 2020, andando presto a convivere. Scopriamo dunque tutto sulla ragazza.

Ermal Meta, chi è la fidanzata Chiara Sturdà

Chiara Sturdà nasce a Milano nel 1990. Studia Economia e Gestione aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, iniziando, dopo la laurea, a lavorare nel mondo della contabilità. Nel 2018 approda in televisione come commentatrice sportiva, lavorando per un’emittente locale. Da lì decide di seguire con convinzione la strada del giornalismo, partecipando a un workshop di Sportitalia.

Oggi, Chiara Sturdà lavora nel mondo del calcio, come agente sportiva e marketing manager per una società che si occupa di consulenza per atleti, la Top Player Company, che segue parecchi calciatori e calciatrici.

Per il resto, non sappiamo moltissimo della vita privata della ragazza, che ha un profilo privato su Instagram e mantiene molto riservata la propria sfera personale.

Ermal Meta: vita privata

Prima di Chiara Sturdà, il cantante ha avuto una lunga storia con Silvia Notargiacomo, terminata nel 2018 per motivi che però l’artista non ha voluto svelare. Sicuramente è stata una rottura difficile, inevitabile dopo una relazione così lunga, ma il cantante ha ritrovato l’amore con Chiara Sturdà nel 2020, mostrando su Instagram alcune foto che immortalano dei momenti della loro vita insieme.

I due sono andati presto a convivere, anche se non è chiaro di preciso dove vivano. Prima, Ermal Meta ha vissuto per lungo tempo a Bari con la sua ex fidanzata, ma è probabile che ora si sia spostato.

