Myrta Merlino, scopriamo chi è l’ex marito della giornalista: si chiama Domenico Arcuri, è stato uno dei grandi protagonisti degli ultimi tempi in chiave pandemia e ha un patrimonio decisamente non indifferente!

Domenico Arcuri è un nome diventato molto noto negli ultimi tempi. Come commissario delegato del Governo Conte ha dovuto prendere alcune decisioni molto importanti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ricoprendo in tal senso un ruolo molto importante. Scopriamo tutto su di lui, dalla sua carriera, che gli ha permesso di costruire un ingente patrimonio, alla sua vita privata col matrimonio con la giornalista Myrta Merlino.

Myrta Merlino, chi è l’ex marito Domenico Arcuri

Domenico Arcuri nasce a Melito di Porto Salvo il 10 luglio 1963. Ha saputo costruirsi una carriera molto importante, diventando un amministratore delegato di successo con la sua esperienza a Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Un punto di arrivo importante, che corona una carriera di livello, che lo ha portato anche ad accumulare un patrimonio decisamente importante.

Come detto, dal 2020 Domenico Arcuri è stato il commissario per la gestione dell’emergenza Coronavirus, nominato dall’ex Presidente del consiglio Giuseppe Conte. Ha dovuto fronteggiare una sfida del tutto nuova e complessa, cercando di gestire la distribuzione degli strumenti sanitari e di affrontare una situazione molto complessa.

Myrta Merlino e Domenico Arcuri

Domenico Arcuri è stato sposato con la giornalista Myrta Merlino, volto molto noto di La7. Dal loro amore è nata anche una figlia, Caterina, arrivata dopo due figli avuti in gioventù: Pietro e Giulio.

La donna ha raccontato di quanto la situazione sia stata complessa quando il suo ex marito era commissario per l’emergenza da coronavirus, in quanto nel suo lavoro si è spesso ritrovata a parlare di lui e del suo operato, una situazione a dir poco scomoda per la donna.

