Lunedì 13 dicembre 2021 torna in prima serata l’apprezzata fiction Rai Blanca. Spazio al quarto episodio di questa prima stagione, composta da sei puntate, che si concluderà il 21 dicembre.

Ecco le anticipazioni sulla trama di Blu profondo. È questo il titolo del quarto episodio in arrivo stasera, lunedì 13 dicembre alle ore 21.25 su Rai 1.

Blanca anticipazioni episodio 4

Torna Blanca con il quarto episodio di questa prima stagione. La miniserie Rai è campione d’incassi con oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori fissi ogni settimana. Nuove indagini attendono Blanca Ferrando e la squadra mobile, come sempre ambientate nella splendida Liguria.

Nella puntata 4 di Blanca i protagonisti si ritrovano a indagare su un traffico di reperti nazisti. Preziosi che sul mercato nero valgono una fortuna. C’è un nome dietro quest’attività criminale e si tratta di Lorenzo. Questi è un ex spacciatore che ora gestisce un diving center di proprietà della famiglia della sua fidanzata.

La domanda che aleggia nella prima parte dell’episodio è la seguente: un uomo può cambiare vita? C’è del vero nella vita onesta che l’uomo conduce oggi? La domanda, però, coinvolge Blanca anche sotto l’aspetto privato. Prova qualcosa per Liguori ma non sa se può fidarsi. L’uomo è sempre più sfuggente. Al tempo stesso prova dei sentimenti anche per Nanni e non ha idea di cosa fare. Nel frattempo qualcuno mette piede in casa sua per spiarla.

Blanca anticipazioni episodio 6

La protagonista di Blanca, Maria Chiara Giannetta, ha parlato dell’ultima puntata della fiction Rai. Ha spiegato di non sapere esattamente come si concluderà la prima stagione: “Abbiamo girato tante scene e molto cose sono state cambiate. A dire il vero non so cosa abbiano scelto. L’ultima puntata che andrà in onda sarà una sorpresa anche per me”.

Va da sé che l’attrice conosce la conclusione ma il modo esatto in cui si arriverà a quel momento potrebbe riservare alcuni colpi di scena anche per lei. Di sicuro i fan si attendono una scelta in amore: chi sarà al suo fianco nella seconda stagione tra il cuoco Nanni e l’ispettore Liguori?