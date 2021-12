Chi è Crytical, nuovo allievo rapper di Amici 2021

Crytical, chi è il nuovo allievo di Amici 2021, un rapper che vuole conquistare il talent show di Maria De Filippi: scopriamo tutti i dettagli.

Francesco Paone, noto col nome d’arte di Crytical, è uno dei nuovi protagonisti di Amici 2021 e fa il suo ingresso nella scuola a seguito di una vittoria in una sfida molto difficile. Scopriamo tutto su di lui.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni GF Vip del 13 dicembre

Chi è Crytical di Amici 2021

Francesco Paone nasce a Pescara, dove inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica, arrivando a esibirsi in diversi luoghi d’Italia. Tra le diverse esperienze fatte, anche l’apertura del concerto di un personaggio illustre della scena rap come Mondo Marcio.

Il suo ingresso nella scuola è avvenuto con un’impegnativa sfida, voluta dall’insegnante Anna Pettinelli, rimasto fortemente ammirata dal talento del ragazzo. Francesco Paone è entrato come un ciclone nella scuola e la sfida in cui si è cimentato all’ingresso ha messo in mostra le sue attitudini alla battaglia rap, maturate con la partecipazione a diverse sfide di freestyle.

Crytical ha ottenuto un discreto successo sul web, guadagnandosi grazie alle proprie rime un pubblico molto appassionato. Il suo ingresso ad Amici, senza dubbio, non farà che aumentare la sua visibilità e lanciare il suo talento, pronto a spiccare il volo.

LEGGI: Gf Vip, Delia Duran bacia un altro, Alex Belli reazione folle: “Io vero con Soleil”

Crytical, l’ingresso ad Amici 2021

L’ingresso del rapper abruzzese nella scuola di Amici è arrivata a seguito di una sfida di cui ha fatto le spese Tommaso Cesana. Il cantante, allievo di Lorella Cuccarini, ha perso il duello con Crytical e ha dovuto abbandonare la scuola.

Queste le parole del ragazzo sui social: “Il viaggio finisce qui. È stato un viaggio pieno di emozioni che porterò sempre con me. Ringrazio di cuore Lorella Cuccarini per questa grande opportunità e per essere stata molto più di una professoressa. Ringrazio Giordana Angi per aver creduto in me fin dall’inizio”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI