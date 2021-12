Quando va in onda la scelta di Andrea Nicole, le accuse di Alessandro AGGIORNAMENTO

La scelta di Andrea Nicola è ormai il tema che tiene banco a Uomini e Donne: quando andrà in onda? Qual è la situazione? Scopriamo tutti i dettagli.

Continua a dominare l’attenzione del pubblico l’attesissima scelta della tronista Andrea Nicole. Da qualche tempo ormai è noto che la donna abbia deciso di lasciare il programma con Ciprian, scatenando la dura reazione di Alessandro, l’altro pretendente alla sua mano. C’è però tantissima attesa per il momento in cui la scelta verrà ufficializzata. Scopriamo tutto ciò che sappiamo a riguardo.

Quando va in onda la scelta di Andrea Nicole

Dovrebbe essere ormai imminente la scelta di Andrea Nicole Conte, che lascerà il programma con Ciprian Aftim. Una scelta che però è circondata da tantissime polemiche, perché la tronista ha violato il regolamento del dating show, passando la notte con Ciprian prima delle registrazioni.

Il comportamento della coppia ha suscitato la rabbia e la delusione sia del pubblico che degli opinionisti, nonché anche della storica conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi, apparsa secondo le testimonianze non poco sconfortata dal comportamento della donna.

La scelta di Andrea Nicole: le accuse di Alessandro

Tra i più delusi dal comportamento di Andrea Nicole c’è senza dubbio Alessandro Verdolini, l’altro corteggiatore della tronista. Il ragazzo sarebbe rimasto scioccato, secondo le testimonianze, nel vedere Andrea e Ciprian presentarsi nello studio uniti per mano e scoprire che hanno passato la notte insieme prima delle registrazioni.

In questi giorni ci aspettiamo la messa in onda della scelta di Andrea Nicole e potremo assistere a tutti gli avvenimenti che il comportamento della donna ha causato, tra la delusione di Maria De Filippi, la rabbia di Tina Cipollari e Gianni Sperti e ovviamente tutto lo sconforto di Alessandro, che sicuramente non si aspettava un epilogo del genere nel suo corteggiamento.

