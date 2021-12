Un nuovo episodio di Dexter: New Blood in onda su Sky. La serie revival ha proposto la sesta puntata, che riparte dall’ultima grande rivelazione: Angela conosce il vero nome di Jim.

Il segreto di Dexter è ormai stato svelato. La sua fidanzata, capo della Polizia, sa che a Miami è creduto morto e che le ha mentito per tutto questo tempo. Ecco le anticipazioni della prossima puntata.

Dexter: New Blood, anticipazioni episodio 6

Il segreto di Dexter non è più tale. La sua fidanzata, capo della Polizia di Iron Lake, sa che il suo nome non è Jim Lindsey, bensì Dexter Morgan. Ha incontrato Batista a un convegno, scoprendo che sua sorella è morta tragicamente e che anche lui è ritenuto defunto da tempo. Il sesto episodio ha come titolo Too Many Tuna Sandwiches.

Il protagonista non riesce proprio a capire come Angela abbia scoperto la sua identità. Le cose si complicano quando lei ritrova un cadavere. Di chi sarà? Come se non bastasse la questione Harrison è più delicata che mai. Dovrebbe firmare per il nuovo lavoro del ragazzo ma il fatto che sia stato Kurt a proporglielo lo spinge a non dare il suo consenso. Il suo sesto senso da serial killer inizia a solleticarlo, facendogli sospettare che ci sia qualcosa di misterioso sotto.

Nel confronto con Angela, Dexter le spiega che tentava di scappare da tutte quelle drammatiche morti da quella di Rita a sua sorella Deb. Non poteva far ritorno alla squadra omicidi dopo tutto questo. Soprattutto non voleva passare quel terrore a Harrison.

La poliziotta deve inoltre indagare su Kurt, che ha di fatto mentito su suo figlio, che non è mai stato in quell’albergo a New York. Dexter inizia a sospettare di Molly e ascolta il suo podcast sul Bay Harbor Butcher. La donna sospetta che l’assassino possa essere ancora lì fuori, libero, non credendo il responsabile fosse Doakes.

Molly, intanto, decide di confrontarsi con Kurt, andando contro le indicazioni di Angela. L’uomo, messo dinanzi alle proprie menzogne, le chiede di raggiungerlo a casa, dove si celerebbe suo figlio Matt. È ovviamente una trappola e Dexter ha origliato la conversazione, registrandola. È ormai certo che sia lui il serial killer che Angela cerca da tempo, responsabile della sparizione di tante ragazze.