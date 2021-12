Alex Belli e Delia Duran stanno ancora insieme per la prima volta rivelano il perché a Verissimo, Silvia Toffanin li stuzzica “è tutto vero?”. Poi Belli parla anche del suo rapporto su Soleil

Ospiti nel salotto di Verissimo Alex Belli e Delia Duran si mettono a nudo rivelando di stare ancora insieme ufficialmente davanti ad una Silvia Toffanin visibilmente ancora perplessa. L’attore di Centovetrine chiede di non vedere un resoconto della sua storia con l’ex fidanzata Mila Suarez così l’intervista sul loro rapporto parte dopo la clip del percorso dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip con la gieffina Soleil.

Delia ha perdonato Alex Belli

Delia Duran, incalzata dalla conduttrice di Verissimo, svela perché ha perdonato il marito, lo ha fatto per amore. Poi visibilmente provata aggiunge che può succedere al grande fratello Vip che dopo mesi di lontananza dalla famiglia e dalla propria moglie si possa sbagliare, confondendo i sentimenti. Dunque nonostante il marito le abbia mancato di rispetto, come sua stessa ammissione, lei lo ha perdonato e Alex Belli e Delia Duran stanno ancora insieme, vivono insieme a casa loro.

Silvia Toffanin, attonita, chiede se i due fossero d’accordo. Entrambi negan, Delia ha perso dieci kili perché ha sofferto per il rapporto creatosi tra Alex Belli e Soleil, non crede nemmeno nell’amicizia tra uomo e donna: ha deciso di perdonarlo ma il rapporto non è come prima. Delia Duran ed Alex Belli stanno ancora insieme ma ripartono dal dover ricostruire la fiducia che è venuta meno ma non l’amore. Quando tornerà saranno pronti a fare un figlio, un piccolo Belli.

Alex parla del rapporto con Soleil

Durante l’ospitata a Verissimo Alex Belli rivela anche cosa prova per Soleil un sentimento di amicizia e complicità. Ammette che il rapporto è andato oltre dopo la Turandot e che lui è uscito dalla casa del gf Vip fermandosi in tempo. Delia commenta dicendo che la complicità tra due artisti ci può stare e attacca Soleil dicendo che è una donna falsa, aggiungendo che è sempre stata innamorata del marito tradendo così anche la loro amicizia.

Silvia Toffanin, con grande professionalità, li bacchetta commentando saggiamente che gli artisti sono ben altri e che parlare di complicità è diverso dal rapporto che si è creato nella casa del GF VIP tra Alex e Soleil. La conduttrice di Verissimo, sorridendo, ha poi lasciato libera Delia Duran di perdonare il marito, senza giudicarla e l’ospitata si è conclusa con la stoccata dell’ex concorrente del GF: se la moglie si fosse comportata come lui, sarebbe subito entrato a riprenderla.

