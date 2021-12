Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 17 dicembre: chi è uscito e nomination

Nella puntata del 17 dicembre del Grande Fratello VIP tanti colpi di scena e una scena che ha fatto commuovere: scopriamo chi è stato eliminato

Con la chiusura slittata a marzo, il Grande Fratello Vip vive nuove dinamiche e tanti colpi di scena. C’è chi ha deciso di lasciare la Casa, chi entra per scombussolare gli equilibri e chi è stato incredibilmente nominato. Scopriamo chi è stato eliminato nella puntata in onda il 17 dicembre e chi è in nomination.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip e chi è in nomination

Nella puntata del 17 dicembre non c’è stata eliminazione. Nessun Vip è stato eliminato ma i concorrenti che sono entrati nella Casa fin dal primo giorno hanno scelto se continuare o restare. Tra coloro che sono stati interpellati, l’unico ad avere deciso di uscire e chiudere così la sua avventura al Grande Fratello VIP è stato Aldo Montano (vi abbiamo raccontato la sua scelta qui). Anche in questa puntata sono entrati tre nuovi concorrenti: Eva Grimaldi, Federica Calemme (chi è la nuova concorrente) e Alessandro Basciano (chi è il concorrente del GF VIP). In particolare quest’ultimo ha attirato le attenzioni delle donne della Casa, soprattutto Soleil Sorge che ha mostrato di essere davvero felice del suo ingresso.

Grandi colpi di scena anche durante le nomination in una puntata che non è mancata di confronti e battibecchi. Tantissimi i VIP coinvolti nel prossimo televoto che sarà decisivo per la puntata in onda lunedì 20 dicembre. I concorrenti in nomination sono Biagio D’Anelli (colui che ha ricevuto più nomination dagli altri concorrenti), Miriana Trevisan, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassie, Manuel Bortuzzo e la coppia Giacomo Urtis e Valeria Marini.

