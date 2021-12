Chi è Giacomo Voli, vincitore di All Together Now 2021

Giacomo Voli, chi è il ragazzo che ha trionfato nell’ultima edizione di All Together Now: scopriamo tutto quanto su di lui.

È giunta a conclusione l’ultima edizione di All Together Now, il game show musicale che ha incoronato Giacomo Voli come il vincitore del programma. Scopriamo tutto dunque sul ragazzo che è riuscito a vincere lo show canoro, aggiudicandosi anche il ricco montepremi a disposizione.

LEGGI ANCHE: Chi ha vinto All Together Now

Chi è Giacomo Voli, vincitore di All Together Now

Nato a Correggio, Giacomo Voli non poteva non fare della musica una delle sue passioni più grandi. Il ragazzo che ha trionfato ad All Together Now ha 36 anni, è nato nel 1985 e fin da bambino si appassiona alla musica, soprattutto grazie al nonno che era insegnante e corista. Il suo amore per la musica lo porta a prendere parte, nel 2014, a The Voice of Italy, dove entra nella squadra di Piero Perlù e arriva fino alla finale, piazzandosi al secondo posto dietro a Piero Pelù.

Giacomo Voli ha sempre cercato di farsi strada nel mondo della musica, cantando sia da solista che come frontman di ben due band almeno. Con i TeodasiA ha inciso due album, poi da solista ha pubblicato l’EP Ancora nell’ombra nel 2015 e l’album Prigionieri liberi nel 2017. Dal 2016 è anche frontman dei Rhapsody of Fire.

LEGGI ANCHE: Chi è Vincenzo Cantiello di All Together Now: età, instagram, carriera

Giacomo Voli ad All Together Now

A differenza della sua esperienza a The Voice, stavolta Giacomo Voli è riuscito a trionfare, piazzandosi al primo posto davanti agli altri due finalisti: Vincenzo Cantiello e Carola Campagna. Giacomo si è portato a casa il montepremi di 100.000 euro e ha guadagnato anche la possibilità di incidere una cover, che verrà trasmessa da Radio 101. Una grande soddisfazione per Giacomo, che dopo il trionfo, su richiesta della conduttrice Michelle Hunziker canta di nuovo “Nessun dorma”, mandando in visibilio il pubblico.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI