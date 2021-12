Chi è la mamma di Soleil Wendy Kay, al Gf VIP parole al veleno

La madre di Soleil Sorge è Wendy Kay. Di origini americane è entrata al grande fratello vip per rassicurare e la figlia e pronunciare parole al veleno per Alex Belli

Soleil Sorge è grande protagonista del GF VIP. Per dare carica alla figlia è entrata di nuovo nella casa più spiata d’Italia la mamma della concorrente, Wendy Kay. Scopriamo chi è la mamma della gieffina.

Chi è la mamma di Soleil Sorge: che lavoro fa

Wendy Kay è la madre di Soleil Sorge. É di origini americane, avrà più o meno 50 anni di età ed è nata a Los Angeles. Molto legata alla sua amata figlia, si è trasferita in Italia dopo essersi separata dal padre di Soleil quando lei era poco più di una bambina.

Di lavoro la mamma della Sorge fa l’insegnante di Yoga. Non è noto se sia single o abbia un nuovo compagno. Soleil e sua madre Wendy Kay hanno partecipato insieme al reality show Pechino Express nell’edizione 2020. Come ha rivelato in passato anche dalla concorrente del GF VIP, la donna ha dovuto affrontare due volte un cancro: un periodo davvero difficile per entrambe.

Wendy Kay attacca Alex Belli

La mamma di Soleil ha avuto anche l’occasione di parlare con Alex Belli con la presenza della figlia. “Perché andare in televisione se tua moglie ha tutti questi problemi?“, ha esordito Wendy Kay. Alex Belli decide di mettersi sulla difensiva “Me ne assumo tutte le responsabilità”. Soleil chiede rispetto da parte sua e da parte della moglie.

La mamma di Soleil ribadisce che Alex ha sempre lasciato dire tutto a Delia attaccando sua figlia senza criterio. “Si deve vergognare a mettere su questo teatrino, è un piano diabolico quello di Alex” attacca Wendy Kay “Soleil è stata giudicata come una rubamarito, rovinafamiglia, è troppo palese ciò che state facendo. Tua moglie è presente in ogni trasmissione”.

