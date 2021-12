Die Hard – Un buon giorno per morire è il quinto film della saga con protagonista Bruce Willis, nei panni del poliziotto John McClane.

Come finisce il quinto film della saga di Die Hard? Ecco cosa accade all’accoppiata padre-figlio, ovvero Bruce Willis e Jai Courtney, ovvero John McClane e John “Jack” McClane Jr.

Die Hard – Un buon giorno per morire trama e cast

John McClane è un poliziotto di New York vecchia scuola. Un duro come pochi che negli anni ha commesso l’errore di porre la propria famiglia al secondo posto. I rapporti con suo figlio Jack sono inesistenti ma i due dovranno mettere le proprie differenze da parte e collaborare. Il tutto per condurre un informatore russo al sicuro, ostacolando un disastroso crimine a Chernobyl.

Ecco il cast di Die Hard 5:

Bruce Willis: John McClane

Jai Courtney: John “Jack” McClane, Jr.

Cole Hauser: Collins

Sebastian Koch: Yuri Komarov

Julija Snigir’: Irina Komarov

Radivoje Bukvić: Alik

Amaury Nolasco: Murphy

Mary Elizabeth Winstead: Lucy McClane

Mike Dopud: Detective Wexler

April Grace: Sue Easton

Die Hard – Un buon giorno per morire come finisce

John e Jack entrano nella volta, scoprendo il vero piano di Kornarov. Questi viene catturato ma Irina e alcuni scagnozzi vanno in soccorso dell’uomo. Mentre provano a scappare, Jack insegue Kornarov, mentre John corre dietro Irina, salita a bordo di un elicottero.

L’uomo riesce a salvare la vita di suo figlio, mandando fuori equilibrio il mezzo pronto a fare fuoco. Jack, a sua volta, reagisce alle parole di Kornarov, che annuncia la morte di suo padre. Il ragazzo lo lancia dal tetto, facendolo precipitare tra le pale rotanti dell’elicottero, uccidendolo.

Padre e figlio si ritrovano, finalmente, ma Irina è pronta a un attacco suicida. Vuole schiantarsi contro l’edificio. Mentre ciò accade e ha inizio una devastante esplosione, i due si gettano in una piscina colma d’acqua, salvandosi. Alla fine i due possono riunirsi a casa con Lucy.

