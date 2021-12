Nel 2016 è giunto al cinema Alla ricerca di Dory, film animato Pixar che fa da sequel al celebre Alla ricerca di Nemo del 2003. Una pellicola divertente, incentrata sul personaggio di Dory, come suggerisce il titolo, ovvero il pesce dalla memoria decisamente corta.

Sono tanti gli animali che fanno la propria comparsa in Alla ricerca di Dory, così come accaduto nel primo film. Conosciamo un po’ meglio Bailey.

LEGGI: Dove è stato girato il film Indiana Jones e il tempio maledetto

Che animale è Bailey

In Alla ricerca di Dory conosciamo Bailey, ovvero un beluga. Si tratta di un cetaceo e, per utilizzare termini più comuni, lo si potrebbe definire una balena bianca. Vive al Parco Oceanografico, dove Dory si ritrova suo malgrado.

È convinto d’aver ormai danneggiato permanentemente il proprio biosonar di ecolocalizzazione. Gli studiosi del centro, però, non riescono a trovare nulla di sbagliato in lui. Il suo personaggio è caratterizzato da una profonda vena drammatica, che mette a dura prova la pazienza dei suoi compagni. Nello specifico è lo squalo balena Destiny a non sopportarlo. Potrebbero però tutti cambiare atteggiamento grazie a Dory, sempre piena di folli idee.

LEGGI: Tom Holland e Zendaya, la storia d’amore nata sul set di Spiderman

Alla ricerca di Dory trama e cast

Per quanto nella realtà sia trascorso molto tempo, nel mondo del film Pixar è passato appena un anno dalla grande avventura che ha cambiato la vita di Dory, Nemo e Marlin. Di colpo la pesciolina dalla memoria fallace ricorda d’avere una famiglia, che potrebbe essere sulle sue tracce. Parte insieme a Marlin e Nemo per una grandiosa avventura attraverso l’oceano, raggiungendo la California, e nello specifico il Parco Oceanografico. Questo è un acquario e, al tempo stesso, un centro di riabilitazione.

Dory chiederà aiuto ai tre abitanti più stravaganti del PO, Hank, un irascibile polpo sempre intenzionato alla fuga, Bailey, un beluga particolarmente pessimista, e Destiny, uno squalo balena miope.

LEGGI: Tom Holland, tutti i film di Spiderman con lui protagonista

Ecco il cast di Alla ricerca di Dory:

Ellen DeGeneres: Dory

Albert Brooks: Marlin

Hayden Rolence: Nemo

Ed O’Neill: Hank

Kaitlin Olson: Destiny

Ty Burrell: Bailey

Diane Keaton: Jenny

Eugene Levy: Charlie