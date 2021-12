Quando torna Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

I pomeriggi di Canale 5 hanno perso una delle loro regine, Barbara D’Urso. La conduttrice partenopea è andata in vacanza e con lei il suo Pomeriggio Cinque.

Mediaset ha deciso di proporre al pubblico Pomeriggio Cinque News, un programma più volto alle ultime notizie che all’intrattenimento. Pausa natalizia per la versione classica con Barbara D’Urso. Ecco quando tornerà la conduttrice.

Quando torna Barbara D’Urso

In molti si sono allarmati nello scoprire l’interruzione della messa in onda di Pomeriggio Cinque. Qualcuno ha pensato che Barbara D’Urso fosse risultata positiva al Covid. Nulla di tutto ciò. Si tratta soltanto di una pausa natalizia.

È la stessa conduttrice a parlarne. Ha voluto chiarire la situazione, viste le incomprensioni online, attraverso delle storie Instagram sul suo profilo ufficiale: “Mi state scrivendo in tantissimi e avete paura che io abbia il Covid. Sto benissimo. Non sono positiva, per nulla. Sono piena di vaccini, non ho tosse, febbre o altro. Ogni tampone è negativo. Sto una favola. Da 14 anni Pomeriggio Cinque a un certo punto va in vacanza, così come me. Non ne parlo mai, perché sono riservata, ma ho una famiglia. Fratelli, figli e una seconda mamma. Queste vacanze di Natale sono giustamente sacre. Tornerò poi a gennaio, come sempre, col cuore. Buon Natale”.

Un lungo messaggio che ha chiarito la situazione proprio a tutti, anche ai più preoccupati. Si dovrà soltanto pazientare un po’ prima del ritorno di Pomeriggio Cinque. Nel frattempo si potrà dare una chance alla versione News condotta dalla giornalista Simona Branchetti.

Quando tornerà, dunque, Barbara D’Urso? Il suo Pomeriggio Cinque sarà nuovamente in onda a partire da lunedì 17 gennaio 2022. Sarà un anno molto impegnativo per lei, dal momento che pare Mediaset l’abbia scelta per la conduzione della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Programma che andrà in onda in prima serata a inizio 2022.