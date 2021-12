I fan del Grande Fratello VIP dovranno avere pazienza. Il classico appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda venerdì 24 dicembre 2021, vigilia di Natale.

Non ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello VIP alla vigilia di Natale. Appuntamento saltato il 24 dicembre 2021, come da palinsesto. Ecco quando il celebre reality farà ritorno in televisione.

Quando torna il Grande Fratello VIP

Canale 5 propone Federica Panicucci al posto di Alfonso Signorini. Il Grande Fratello VIP non andrà in onda come di consueto al venerdì sera. Il palinsesto prevede altro per la vigilia di Natale, di certo non una serata come le altre.

Come ogni anno, durante le festività natalizie Mediaset provvede a operare alcuni cambi nella propria programmazione. Alcuni show vanno in pausa, come nel caso di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, e altri saltano un solo appuntamento. Viene dunque da chiedersi: quando tornerà in onda il GF VIP?

L’attesa durerà poco, dal momento che la prossima puntata è prevista per lunedì 27 dicembre. Occorre sottolineare, però, come questo sarà l’ultimo appuntamento per il 2021. A differenza dello scorso anno, i protagonisti della casa più spiata d’Italia non terranno compagnia al pubblico nella notte del 31 dicembre. Stasera, alla vigilia di Natale, andrà invece in onda il Concerto di Natale dall’Auditorium della Conciliazione.

Chiunque volesse seguire la vigilia all’interno della casa del GF VIP, però, potrà farlo come sempre, in diretta, collegandosi a Mediaset Extra. Lo si può fare via Smart TV o tramite l’app della rete, da smartphone, tablet e notebook. Com’è la situazione all’interno della casa? Ricordate chi è in nomination? A rischiare l’eliminazione sono Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e il duo composto da Valeria Marini e Giacomo Urtis. Per loro ci sarà qualche giorno in più di suspense, con il pubblico da casa ancora impegnato nel televoto.

