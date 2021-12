Quanti film sono stati dedicati a Sissi, la principessa ribelle? Scopriamo insieme il tributo che il cinema ha dedicato ad Elisabetta di Baviera

La duchessa di Baviera Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, nota come Sissi, sposò Francesco Giuseppe d’Austria diventando imperatrice d’Austria. Morta assassinata nel 1898 all’età di 60 anni, la sua figura nel corso del tempo è diventata leggenda. Grazie agli storici di corte prima e al cinema poi,con numerosi film, la principessa Sissi si è trasformato in un personaggio che spesso si allontana da quello reale: una regnante a tratti viziata, fissata con la dieta e la cura dei capelli. A suggellare il successo cinematografico sulla vita dell’imperatrice la storia d’amore con il marito Franz.

Sissi, i film prima di Romy Schneider

Il primo film ispirato alla vita di Sissi è datato 1919, dopo tre anni dalla morte di Franz, e prodotto in Austria. È andato purtroppo perduto, ne si è a conoscenza perché all’interno di un inventario di pellicole sono segnati i ruoli della produzione ma senza gli attori protagonisti.

La prima Sissi cinematografica di cui si ha notizia è Carla Nelsen, attrice tedesca. Il film muto è stato proiettato nel 1920 e racconta in grandi linee la vita dell’imperatrice senza troppi approfondimenti sulla vita privata. Una sorta di documentario ufficiale di corte.

Seguono un film sulla casata degli Asburgo del 1928 dalla nascita, all’auge fino al declino, e una pellicola interamente dedicata a Ludwig di Baviera, l’anno successivo. In entrambi Sissi è figura solo parzialmente centrale del racconto.

È nel 1931 il primo film sonoro dedicato solo alla principessa ad interpretarlo Lil Dagover, il primo musical è inglese è datato 1939. La pellicola più nota, dove si racconta l’adolescenza della principessa di Baviera è sempre austriaco e risalente al 1938. Infine, la prima Sissi in un film colori è nel 1955

Sissi nella saga con Romy Schneider

Inutile negarlo, il successo planetario della principessa cinematografica è nelle pellicole successive dal 1955 al 1957. Quanti sono i film su Sissi con Romy Schneider? Tre ufficialmente ma dovevano essere quattro, la nota attrice rifiutò perché stampa di interpretare sempre lo stesso ruolo definito stucchevole ed anacronistico. Il primo film della trilogia è la Principessa Sissi in si racconta l’adolescenza di Elisabetta di Baviera, l’incontro fortuito con l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe promesso alla sorella e la nascita della loro storia d’amore. Il film finisce con il matrimonio di Franz e Sissi.

Il secondo film con Romy Schneider è Sissi – La giovane imperatrice in cui vengono rivelate i problemi di Elisabetta di Baviera ad abituarsi ai protocolli della vita di corte, la nascita della figlia e la crisi del matrimonio con Franz. Nella pellicola ci sono anche i dissidi storici con l’Ungheria. Il film finisce con l’incoronazione di Sissi ad imperatrice insieme al marito.

Il terzo film con Romy Schneider è Sissi – Il destino di un’imperatrice, il più triste della trilogia. L’imperatrice torna in Austria dalle lunghe vacanze in Ungheria e scopre di essere malata. Parte per curarsi per poi fare ritorno a corte dopo molto tempo. Guarita, accompagna Franz in Italia toccando con mano l’ostilità di Milano e Venezia. Il film finisce con il suo incontro con la figlia in piazza San Marco che emoziona gli italiani.

Va menzionato il film tv con Cristiana Capotondi che interpreta una Sissi più “politica” e meno caratterizzata sulla vita privata dell’imperatrice. Infine è da ricordare la serie animata del 1997: Sissi il cartone in due stagioni.

