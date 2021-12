Forrest Gump dove è stato girato: location

Chi non ha mai visto una volta nella vita Forrest Gump? Eccezion fatta per le nuove generazioni che ritengono il 1995 sia preistoria. C’è però qualcosa che anche i fan potrebbero non conoscere. Ecco i luoghi del film.

Dov’è stato girato Forrest Gump? Vi sono location ricreate in studio? Ecco l’itinerario da seguire per rivivere le avventure di un personaggio iconico per la filmografia di Tom Hanks e la storia recente del cinema.

LEGGI: Forrest Gump è una storia vera? A cosa si ispira

Forrest Gump dove è stato girato

Quello di Forrest Gump è un lunghissimo viaggio lungo quasi una vita. Sono tanti i luoghi mostrati nel corso della pellicola. Ecco, dunque, quali sono le location da scoprire nella vita reale:

LEGGI: Vita di Pi come finisce e significato

La panchina : un luogo divenuto iconico. Si trovava in una piazza a Savannah, precisamente in Chippewa Square. In seguito è stata spostata e posta all’interno di un museo, il Savannah History Museum.

: un luogo divenuto iconico. Si trovava in una piazza a Savannah, precisamente in Chippewa Square. In seguito è stata spostata e posta all’interno di un museo, il Savannah History Museum. La casa di Forrest: per ritrovare l’abitazione occorre raggiungere la Bluf Plantation, che si trova in South Carolina, a pochi km da Beaufort. L’edificio è stato costruito per girare le scene e poi demolito al termine della pellicola. Qui non c’è dunque la casa, bensì la tenuta che ha ospitato la struttura.

LEGGI: The Book of Boba Fett episodi e cast

Vietnam : va da sé che nessuna scena del film è stata girata in Vietnam. Siamo ovviamente negli Stati Uniti. Nello specifico ci troviamo tra Fripp Island, la costa di Beaufort e l’Huntin Island State Park.

: va da sé che nessuna scena del film è stata girata in Vietnam. Siamo ovviamente negli Stati Uniti. Nello specifico ci troviamo tra Fripp Island, la costa di Beaufort e l’Huntin Island State Park. Lincoln Memorial e Thomas Jefferson Memorial di Washington DC.

di Washington DC. Bubba Gump Shrimp Co.: la catena di ristorante specializzata in pesce e frutti di mare, ispirata al film, esiste davvero. Ve ne sono ben 29 negli Stati Uniti ma ne esistono anche al di fuori.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI