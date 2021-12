La Bella e la Bestia: chi è Dan Stevens l’attore che fa la Bestia

Tutto su Dan Stevens, l’attore che fa la Bestia nel film La Bella e la Bestia, in onda su Raiuno e disponibile anche in streaming su Disney+

Il protagonista maschile de La Bella e la Bestia è chiaramente un ruolo molto ambito e suggestivo: quello di un mostro sotto alle cui sembianze si nasconde in realtà un bellissimo principe azzurro.

Ecco perché la Disney ha pensato bene di scegliere Dan Stevens per interpretarlo, nell’ultimo film dedicato alla celebre fiaba, già al centro di un celeberrimo e amatissimo film animato del 1991. In questa nuova versione, uscita nel 2017, in onda su Raiuno e disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+, è affiancato dalla star di Harry Potter Emma Watson nel ruolo di Belle, oltre che da attori come Luke Evans, Ian McKellen, Stanley Tucci, Ewan McGregor e molti altri.

Chi è Dan Stevens: vita privata

Nato a Croydon, a sud di Londra, il 10 ottobre 1982, Daniel Jonathan Stevens è figlio adottivo di una coppia di insegnanti, ed è cresciuto tra il Galles e il Kent. I suoi anni giovanili sono abbastanza turbolenti, e viene spesso sospeso a scuola, ma finisce per trovare la sua valvola di sfogo nella recitazione.

L’attore che fa la Bestia nel film La Bella e la Bestia, fin da giovanissimo, inizia a recitare in piccole produzioni teatrali, e negli anni universitari, trascorsi a Cambridge, entra nella celebre compagnia Footlights, dove inizia a farsi notare per i suoi studi di recitazione. Diventa famoso dal 2004 con la partecipazione in un ruolo minore nella miniserie tv Frankenstein, quando inizia ad apparire anche sullo schermo e la sua carriera inizia a decollare.

Dan Stevens ha una moglie: è sposato infatti dal 2009 con Susie Hariet, che di lavoro fa l’insegnante di musica ed ex-cantante jazz. L’attore e la sua dolce metà hanno tre figli: Willow di 12 anni, Aubrey di 9 anni ed Eden di 5 anni.

Dan Stevens carriera

Dan Stevens deve la sua fama innanzitutto al ruolo di Matthew Crawley nella popolare serie Downton Abbey, rivestito tra il 2010 e il 2012, da cui inizia poi ad apparire anche in ruoli secondari al cinema. Recita così in opere come Il quinto potere, The Guest, Notte al Museo – La preda del faraone e La preda perfetta.

Ma è di nuovo dalla televisione che arriva un altro ruolo di grande successo, quello del protagonista della tre stagioni di Legion (2017-2019), serie dedicata al celebre personaggio dei fumetti Marvel. Nello stesso periodo recita anche in La Bella e la Bestia, diretto da Bill Condon, con cui aveva già lavorato ne Il quinto potere.

Da allora ha recitato anche nei film Dickens – L’uomo che inventò il Natale, Apostolo, Lucy in the Sky ed Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga.

