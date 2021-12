La Bella e la Bestia è uno dei live action Disney più apprezzati degli ultimi anni. Un film che vanta un ricco cast. Belle ha il volto di Emma Watson, mentre la Bestia/Principe è Dan Stevens. Gaston è invece interpretato da Luke Evans, con Josh Gad, Ewan McGregor, Emma Thomson, Stanley Tucci e Ian McKellen a completare il cast, tra gli altri.

Un duro lavoro per ricreare il mondo de La Bella e la Bestia, ispirato alla Francia ma realizzato nel Regno Unito. Ecco quali sono le location generate dagli artisti della Disney.

LEGGI: Non ci resta che piangere dove è stato girato: location

La Bella e la Bestia dove è stato girato

La ricerca delle location ideali per il live action de La Bella e la Bestia con Emma Watson non è stata affatto facile. La produzione era infatti alla ricerca di uno stile europeo senza tempo. Sarah Greenwood, production designer, si è concentrata soprattutto sulle sensazioni emanate dai luoghi presi in considerazione. Se nel cartone animato Disney non sono indicati un luogo o un tempo ben precisi, il discorso cambia radicalmente nel live action del 2017. Siamo nella Francia della seconda metà del XVIII secolo.

La maggior parte delle riprese, effettuate nell’estate del 2015, sono state effettuate presso gli Shepperton Studios di Londra. Da qui ci si è spostati in altre location del Regno Unito. Per quanto la trama sia ambientata in Francia, nel Paese d’oltralpe cast e crew non vi hanno mai messo piede. Si è scelto di optare per alcuni degli Studios più famosi degli UK. È qui che sono stati girati Lawrence d’Arabia, Arancia Meccanica e Ghandi, per citarne alcuni. In totale sono stati realizzati ben 27 set su larga scala.

LEGGI: Cenerentola 2015 dove è stato girato: location

Belle vive nel paesino immaginario di Villeneuve. Questo è stato realizzato nella sezione esterna degli Shepperton Studios. Un set grande 2674 metri quadrati, il più grande della pellicola. Durante lo sviluppo ci si è ispirato a un villaggio reale, quello di Conque, sito nel sud della Francia.

Lo studio è stato maniacale, come dimostra il design degli interni del castello della Bestia. Analizzata attentamente l’architettura del XVIII secolo, optando soprattutto per il Rococò francese.

LEGGI: Independence Day dove è stato girato: location

A dimostrare una scenografia colossale c’è anche la sala da ballo. Ben 1114 metri quadrati con finto marmo e un design ispirato al tema del soffitto dell’abbazia di Braunau, in Germania. Trovano spazio ben quattro lampadari di vetro, di quattro metri per due l’uno. Questi sono stati ispirati ad alcuni lampadari di Versailles.

Un enorme lavoro è stato inoltre effettuato per ricreare la foresta incantata che circonda il castello. Questa è stata realizzata nello studio H, il più grande teatro di posa degli Studios. Una vera impresa che ha richiesto un impegno continuato per 15 settimane, tra alberi, siepi, giganteschi cancelli ghiacciati, 20mila ghiaccioli, circa, e un lago gelato.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI