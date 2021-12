Una delle cose più divertenti da fare per i fan del cinema che adorano viaggiare è trovare il modo di visitare le location dei film che hanno amato. Scopriamo dunque le principali ambientazioni di Will Hunting.

Dove è stato girato il film premio Oscar di Gus Van Sant, scritto da Matt Damon e Ben Affleck. Ecco come andare alla ricerca delle location, ricordando anche il compianto Robin Williams.

LEGGI: I Fratelli De Filippo dove è stato girato: location

Will Hunting dove è stato girato

Will Hunting è uno dei film più famosi degli anni ’90 e, in generale, della storia recente del cinema. Una pellicola dal ricco cast, con Matt Damon, Ben Affleck, Robin Williams e Stellan Skarsgard. Alla regia Gus Van Sant, che ha lavorato sulla sceneggiatura degli allora giovanissimi Damon e Affleck, che hanno poi trionfato agli Oscar. Tante le scene iconiche e i luoghi da scoprire. Ecco dove è stato girato Will Hunting – Genio Ribelle.

Il film è ambientato a South Boston. Nella pellicola si fa anche un gran parlare dei locali del Massachusetts, che Matt Damon e Ben Affleck conoscono bene, essendo entrambi di Boston. Le scene girate in città sono però meno di quanto si possa pensare. Per questioni economiche, infatti, la produzione ha lavorato soprattutto a Toronto, Canada.

Guardando a Boston, invece, e in generale al Massachusetts, ecco le location:

Università : Massachusetts Institute of Technology Cambridge

: Massachusetts Institute of Technology Cambridge MIT : parte esterna del McLaurin Building

: parte esterna del McLaurin Building Ufficio di Sean Maguire : si tratta del Bunker Hill Community College, che si trova a Rutherford Avenue, in Charlestown

: si tratta del Bunker Hill Community College, che si trova a Rutherford Avenue, in Charlestown Stanza di Skylar : la camera del college dell’amore di Will è a Charles River, precisamente presso Dunster House dell’Università di Harvard in Cambridge

: la camera del college dell’amore di Will è a Charles River, precisamente presso Dunster House dell’Università di Harvard in Cambridge Au Bon Pain : sede principale del ristorante dove Will prova a spiegare il proprio dono a Skylar. Si trova in Harvard Square, 27 Brattle Street

: sede principale del ristorante dove Will prova a spiegare il proprio dono a Skylar. Si trova in Harvard Square, 27 Brattle Street Parco: una delle scene più importanti del film è quella del confronto nel parco tra Sean e Will. È lì che i due legano per la prima volta. Si tratta del Boston Public Garden, sito in Arlington Street

LEGGI: Will Hunting come finisce e significato

Will Hunting dov’è la panchina di Robin Williams

Come detto, la scena nel parco tra Robin Williams e Matt Damon è ambientata nel Boston Public Garden. I due sono seduti su una panchina, ammirando la natura circostante. Per la prima volta vediamo i due personaggi legare. Il terapeuta riesce a far breccia nel suo cuore.

La panchina è ancora lì ed è possibile visitarla, così come fanno tantissimi fan ogni anno. Per potersi ritrovare in uno dei luoghi più famosi della recente filmografia americana basterà seguire il percorso che conduce al lago nel lato ovest del parco. Al di là dei fan del film, la panchina è oggi una meta turistica per tutti gli ammiratori del talento di Robin Williams, scomparso prematuramente nel 2014.

LEGGI: Will Hunting la storia vera che ha ispirato il film

Dopo la sua morte Matt Damon ha raccontato: “Ci sono tornato con la mia famiglia. La panchina si trova proprio lì, presso il Boston Commons. Ci siamo seduti e al tempo i miei bambini non capivano. Non avevano visto il film. Erano troppo piccoli per farlo. È stato bello però tornarci e pensare a Robin seduto proprio lì”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI