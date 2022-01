Ornella Vanoni ieri e oggi: bellissima FOTO

Ornella Vanoni, scopriamo com’è cambiata col tempo la famosissima cantante: com’era prima e com’è diventata oggi e le operazioni chirurgiche cui si è sottoposta.

Tra gli ospiti di Danza con me, programma di Rai1 di Roberto Bolle in onda come da tradizione a Capodanno, c’è anche la cantante Ornella Vanoni. La celebre icona della musica italiana è alla guida di un’inedita compagnia di ballo che annovera importanti donne provenienti dal mondo dello spettacolo come Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore e Diana Del Bufalo. Vediamo com’è cambiata nel corso degli anni Ornella Vanoni.

LEGGI ANCHE: Roberto Bolle Danza con me: ospiti e scaletta

Ornella Vanoni prima

Classe 1934, sono passati ormai tantissimi anni dagli esordi musicali di Ornella Vanoni e oggi la donna non appare affatto completamente diversa. Nel corso degli anni infatti la cantante è sembra bellissima per cui molti si sono chiesti se è ricorsa al ritocchino per alleviare i segni del tempo. Confrontando le sue foto di ora con quelle da giovane, è possibile notare come i suoi lineamenti presentino zigomi più alti che potrebbero essere segno delle punturine di filler per rimuovere le rughe con la mano di un chirurgo estetico. Non ci sono però conferme a riguardo.

Inoltre, anche la bocca della cantante si presenta con labbra particolarmente carnose e le rughe d’espressione intorno alla bocca totalmente assenti. Se ci sia o meno il ritocchino, poco importa. Ornella Vanoni è sempre un’icona di bellezza e sensualità. Complimenti!

LEGGI ANCHE: Virginia Raffaele, le imitazioni più famose da Belen a Ornella Vanoni

Ornella Vanoni oggi

Oggi la donna ha 87 anni ed è naturale che si presenti in maniera molto diversa rispetto al passato. Tanti anni sono trascorsi, ma la donna non ha perso quella carica che l’ha sempre contraddistinta e quella voce iconica che l’hanno resa una delle più grandi dive nella musica italiana.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI