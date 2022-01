Lindsay Lohan oggi: com’è diventata l’attrice di Genitori in Trappola

Lindsay Lohan è stata una bambina prodigio di Hollywood, ma crescendo le è successo di tutto e ha affrontato diversi difficoltà. Ecco com’è oggi.

Da ragazzina è stata un prodigio di Hollywood, ma poi si un po’ persa: Lindsay Lohan è stata, a soli 12 anni nel 1998, la star di Genitori in trappola, e successivamente ha recitato in altri film di successo (Mean Girls, Herbie – Il super Maggiolino, Quel pazzo venerdì), ma la sua carriera ha vissuto tanti momenti difficili.

Infatti, dopo il successo vissuto durante l’adolescenza – tra i 12 e i 21 anni, intraprendendo anche una carriera da popstar – l’attrice statunitense ha avuto problemi con la giustizia, e le sue apparizioni al cinema e in tv sono divenute sempre meno frequenti. Scopriamo cosa le è successo.

LEGGI ANCHE: Macaulay Culkin oggi: com’è diventato l’attore di Mamma ho perso l’aereo

Cos’è successo a Lindsay Lohan

I problemi per Lindsay Lohan iniziano nel maggio 2007, quando causa un incidente d’auto (fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuna delle persone coinvolte) guidando da ubriaca. Entra così in una clinica per disintossicarsi, ma poco tempo dopo viene di nuovo arrestata per guida in stato d’ebbrezza, e le viene trovata addosso della cocaina.

Per i successivi otto anni, l’attrice newyorkese ha fatto avanti e indietro dai tribunali della California per vari problemi legati ad alcol, droga, incidenti d’auto e mancata presenza alle sedute dei centri di recupero. Solo nel 2015 un giudice ha ritenuto completato il suo percorso riabilitativo, sospendendo la libertà condizionata.

LEGGI ANCHE: Will Hunting dove è stato girato: location

Com’è oggi Lindsay Lohan

In tutto questo periodo, l’ex-star di Genitori in trappola ha visto la sua carriera sgretolarsi: ha infatti preso parte a pochissime pellicole (un ruolo secondario in Machete, nel 2010; un’altro nella commedia Scary Movie V, nel 2013; e nello stesso anno un ruolo da protagonista nel controverso The Canyons).

Ha provato a rilanciarsi con nuovi progetti, ad esempio prendendo parte alla seconda stagione della serie britannica Sick Note nel 2018, o pubblicando una nuova canzone, Back to Me, nel 2020. Oggi ha 35 anni, e a fine novembre ha annunciato il matrimonio con Bader Shammas, a cui è legata da due anni: lui è un dirigente di Credit Suisse a Dubai, dove Lindsay Lohan vive ormai dal 2014.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI