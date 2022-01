Orietta Berti dove abita: la casa è da re

Orietta Berti, vediamo dove abita l’icona della musica italiana: la sua casa è veramente incredibile!

È tornata prepotentemente alla ribalta negli ultimi tempi Orietta Berti, una delle grandi icone della musica italiana. L’anno che è appena concluso ha rappresentato una sorta di rinascita artistica e mediatica per la donna, grande protagonista prima a Sanremo, poi in estate con la hit Mille realizzata con Fedez e Achille Lauro e che ha conquistato 6 dischi di platino.

Per lei poi l’esperienza come giudice di The Voice of Italy Senior, ora con l’inizio del 2022 la Berti non vuole porre fine a quello che rappresenta una sorta di secondo tempo della sua carriera. Tra le curiosità della sua vita privata, ha sempre destato tanto stupore dove vive. Andiamo a sbirciare tutti i dettagli della casa di Orietta Berti.

Dove vive Orietta Berti

La casa di Orietta Berti si trova a Montecchio, un comune in provincia di Terni, in Umbria. La donna vive insieme al grande amore della sua vita, Osvaldo Paterini, con cui è sposata dall’ormai lontano 14 marzo 1967. La donna ha aperto le porte della sua casa, mostrando un arredamento in stile vintage con preziosi tessuti damascati e importanti tendaggi e stucchi dorati. Lo stile antico è ciò che permea l’arredamento del soggiorno, così come la linea dei mobili. Uno stile elegante e sobrio, che rappresenta un po’ lo specchio dell’immagine della cantante, anche lei molto elegante e raffinata.

Tra le curiosità che riguardano la cantante c’è la sua passione per il collezionismo, una sorta di ossessione che si riflette anche sulla sua casa, che raccoglie le più svariate collezioni. Ad esempio, Orietta Berti ha una collezione di bambole di porcellana davvero enorme, ma anche una raccolta di 400 pupazzetti dei Puffi e ben 100 acquasantiere. Tutto ciò trova spazio nell’enorme casa di Montecchio, dove Orietta vive felicemente la sua vita.

Da favola anche il giardino che Orietta Berti spesso immortala nelle foto che pubblica sui social. Tanti gli scatti soprattutto per segnare l’arrivo di una nuova stagione.

