Un amore così grande: storia e significato canzone

La storia e il significato della canzone Un amore così grande resa celebre da Claudio Villa e reinterpretata anche dal trio de Il Volo

Scritta nel 1976 da Guido Maria Ferilli e Antonella Maggio, Un amore così grande è una delle canzoni più famose della musica leggera italiana. Un grande classico cantato per la prima volta da Mario del Monaco nel 1976. Il successo e la popolarità mondiale arrivano però grazie all’interpretazione di Claudio Villa nel 1984. Con il passare degli anni tantissimi artisti hanno reinciso la canzone, tra questi anche i Negramaro, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli e Il Volo (le fidanzate del trio sono da scoprire). Sveliamo la storia della canzone e il significato di Un amore così grande.

LEGGI ANCHE: Giuseppe Maggio chi è Vladimir di Un amore così grande

Un amore così grande storia e significato

Un amore così grande nasce da un’intuizione del grande Detto Mariano. Il compositore, paroliere e produttore, noto soprattutto per aver collaborato con Adriano Celentano, chiese a Guido Maria Ferilli e Antonella Maggio di comporre questa canzone. Guido Maria Ferilli scrisse il testo di Un amore così grande, Antonella Maggio si occupò della musica, mentre l’arrangiamento venne curato proprio da Detto Mariano. La particolarità della canzone spinse i tre a scegliere come interprete Mario Del Monaco, principalmente tenore. Infatti il brano è stato scritto proprio per un timbro lirico.

LEGGI ANCHE: Un amore così grande: il film è una storia vera? La risposta del regista

Il successo arrivò però solo nel 1984 grazie a Claudio Villa. Il grande interprete di origini romane la scelse come canzone fuori gara, da portare sul palco del Festival di Sanremo. Quella straordinaria esibizione trasformò il brano in uno dei più famosi all’estero.

Il significato della canzone non è stato mai ufficializzato dagli autori, non è difficile immaginare che sia stata scritta proprio perché ognuno di noi debba impersonificarsi nel testo sognando di riabbracciare la persona amata lontana.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI