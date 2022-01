Un amore così grande: il film è una storia vera? La risposta del regista

Una storia d’amore travolgente e complessa che racconta Un amore così grande lascia il dubbio: il film è tratto da una storia vera? La risposta del regista

Un amore così grande è un film del 2018 e che vede protagonisti Il Volo, non come attori principali del cast ma come colonna sonora special guest. Al centro della pellicola c’è la storia d’amore tra Vladimir e Veronica, osteggiata dalla famiglia della ragazza. Il film finisce con Vladimir che apre il concerto del trio di tenori.

Un amore così grande storia vera: parla il regista

Fin dall’uscita della pellicola, in tanti si sono chiesti se Un amore così grande sia una storia vera. La curiosità ha catturato l’attenzione anche dei giornalisti che al regista Cristian De Mattheis hanno posto proprio questa domanda. La storia d’amore che viene raccontata si riallaccia volutamente alla semplicità, fil rouge della trama della stragrande maggioranza delle opere liriche. Come un attore di operetta, Vladimir si innamora di una donna impossibile e parallelamente intraprende un difficile percorso professionale nel mondo della musica.

È lo stesso regista ad ammettere che la love story tra i due protagonisti ricalca solo nel dramma le vicende di Romeo e Giulietta. Motivo per cui è stata scelta la città di Verona come location principale della pellicola. Cristian De Mattheis ha poi aggiunto che Un amore così grande non è una storia vera, ma come detto si ispira a diversi drammi sentimentali della storia della lirica e anche alle storie d’amore che ogni giorno si vivono. Inoltre ci sono diversi elementi autobiografici che ricalcano episodi della vita dello stesso regista.

L’idea del film nasce proprio durante un’esibizione dal vivo de Il Volo. Il trio ha dedicato la canzone “Grande amore” ad una ragazza in fin di vita di nome Veronica.

