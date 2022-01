La fidanzata di Ignazio Moser è la Cecilia Rodriguez. Insieme sono una coppia da copertina, lei ha parlato di gravidanza

Cecilia Rodriguez non è solo la splendida fidanzata di Ignazio Moser (scopri chi è la mamma). Bellissima come la sorella Belen ha anche un’importante carriera di cui vantarsi. Chechu, come la chiama l’amato, ha 31 anni è di origine Argentine e dopo aver studiato nel suo Paese ha sfondato in Italia come modella ed influncer. Opinionista tv, ha partecipato anche a due importanti reality: l’Isola dei Famosi nel 2015 e il grande fratello vip. Ha conosciuto nella casa più spiata d’Italia l’attuale fidanzato, lasciando in diretta l’ex Francesco Monte.

LEGGI ANCHE: Ignazio Moser che patrimonio: vive in una casa da sogno con Cecilia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le ultime

Da quando si sono conosciuti al gf vip nel 2017 e poi fidanzati, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sono mai lasciati. Sono più uniti che mai e dopo 4 anni di convivenza sono pronti a cambiare casa per continuare la loro storia con la serenità di sempre. La splendida coppia non ha mai negato di avere in programma di sposarsi, il matrimonio non è una priorità ma nemmeno da escludere.

Hanno spesso parlato della voglia di avere figli e diversi indizi social, dalla mano sul pancino (piatto) ad una casa più grande, hanno fatto sognare i fan. A smentire di essere incinta, a malincuore, è stata la stessa fidanzata di Ignazio Moser. Putroppo nessuna gravidanza per Cecilia ha dichiarato anche il compagno influencer.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI