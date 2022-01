Dov’è stato girato Al lupo Al lupo, film di successo del 1992 diretto e interpretato dal grande Carlo Verdone.

Al lupo Al lupo è uno dei film più belli di Carlo Verdone, regista e protagonista, accanto a Francesca Neri e Sergio Rubini, di un’opera a metà tra commedia e dramma, con forti accenni autobiografici. Il film ha vinto, nel 1993, due Nastri d’Argento come miglior soggetto e miglior colonna sonora.

La storia racconta di un pianista (Verdone) che si riunisce con la sorella e il fratello (Neri e Rubini) per andare a cercare il padre, improvvisamente partito senza dire niente a nessuno e che potrebbe essersi rifiugiato o nella casa di campagna o in quella di mare. Si innesca così un viaggio tra varie location alla ricerca di genitore, in cui i tre fratelli metteranno a confronto le proprie vite.

Al lupo Al lupo: in quali location è stato girato

Questo di Verdone è un film che, come si capisce dalla trama, spazia tra più location diverse nella “caccia all’uomo” dei tre protagonisti. Diverse ambientazioni, limitate però a poche località: il punto di partenza del viaggio è chiaramente Roma, dove ci sono la prima casa del padre ma anche quella di Francesca Neri.

Successivamente, ci si sposta in Toscana. Gran parte delle location si trovano infatti nella zona di Siena: qui abbiamo la casa di campagna (a Gaiole in Chianti), ma anche quella dell’amante della sorella Lidia e la villa dell’amante del padre (entrambe a Castelnuovo Berardenga) e il casale del bagno notturno (San Quirico d’Orcia). La casa al mare, invece, si trova più a sud, nella zona di Grosseto, e più precisamente a Magliano in Toscana. Di grande impatto la scena dove i tre fratelli fanno il bagno di notte nelle acque termali. La location è Piazza delle sorgenti a Bagno Vignoni, frazione di San Quirico d’Orcia, nella provincia di Siena.

